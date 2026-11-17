Taj Mahal Free Entry 19 November: अगर आप लंबे समय से ताजमहल, लाल किला या देश की किसी ऐतिहासिक इमारत को देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है. दरअसल, 19 नवंबर को देशभर के सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों को बिना किसी टिकट के मुफ्त एंट्री मिलेगी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत के मौके पर पर यह बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत गुरुवार को देशी और विदेशी सभी सैलानियों के लिए प्रवेश शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है. आगरा ट्रेडर्स और वाहन चालको में इस फैसले को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. इनका मानना है कि प्रशासन की यह पहल बेहद सराहनीय है. फ्री एंट्री मिलने से न सिर्फ स्थानीय लोग, बल्कि दूर-दराज से आने वाले पर्यटक भी बड़ी संख्या में इन ऐतिहासिक धरोहरों का दीदार करने पहुंचेंगे.

हर साल 19 से 25 नवंबर तक देशभर में विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों और युवाओं को भारत की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों, प्राचीन स्मारकों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. इस विशेष सप्ताह के पहले दिन यानी 19 नवंबर को सैलानी बिना टिकट खरीदे इन ऐतिहासिक इमारतों की भव्यता और स्थापत्य कला को करीब से देख सकेंगे.

देश के किन प्रमुख स्मारकों में मिलेगी फ्री एंट्री?

19 नवंबर को देश के किसी भी कोने में स्थित टिकट वाले पुरातात्विक स्थलों पर मुफ्त में घूम सकते हैं. इनमें प्रमुख रूप से ये ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं.