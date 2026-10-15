रात का बचा चावल फेंकें नहीं, सुबह बनाएं ये 5 टेस्टी नाश्ते

अक्‍सर ऐसा होता है कि हम रात मेंनाप-तोल कर खाना बनाते हैं, लेकिन फ‍िर भी सुबह के लिए कुछ न कुछ बच जाता है. अक्‍सर पतीले में बचने वाली चीज एक या दो कटोरी चावल ही होते हैं. अब सुबह उठते ही सबसे बड़ी उलझन ये होती है कि इस ठंडे बासी चावल का करें क्या. बहुत से लोग इसे बेमन से दाल में मिलाकर निगल लेते हैं, तो कई लोग बासी समझकर सीधे कूड़ेदान में डाल देते हैं.

अब ऐसा कौन है, ज‍िसे यूं खाने को फेंकते हुए बुरा न लगता हो. अगर आपके घर में भी रात का चावल बच गया है, तो उसे फेंकने की भूल बिल्कुल मत कीजिए. थोड़ी सी समझदारी और घर के आम मसालों से आप इसी चावल से ऐसा करारा और मजेदार नाश्ता तैयार कर सकते हैं कि घरवाले चाय के साथ चटकारे लेकर खाएंगे.

बासी चावल फेंकने से पहले ये दो बातें समझ लें

अक्सर लोगों के मन में वहम रहता है कि रात का रखा चावल पेट खराब कर देगा. पर हकीकत ये है कि अगर चावल को रात में ठंडा होने के बाद ढंग से ढककर फ्रिज में रखा गया हो, तो वो सुबह के नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट रहता है.

ठंडा होने के बाद चावल का दाना कड़ा हो जाता है और आपस में चिपकता नहीं, इसलिए इससे बनने वाला नाश्ता बहुत कुरकुरा बनता है. सुबह की भागमभाग में जब बच्चों का टिफिन तैयार करना हो या दफ्तर जाने की जल्दी हो, तो ये बचा हुआ चावल आपका आधा झंझट खत्म कर देता है. हां, एक बात का ध्यान रखें कि चावल में से कोई खट्टी गंध न आ रही हो और हाथ लगाने पर वो चिपचिपा या लिसलिसा न हुआ हो.

1. करारे राइस कटलेट या चावल की टिक्की

सुबह-सुबह कड़क चाय के साथ कुछ कुरकुरा खाने का मन हो, तो रात के चावल की टिक्की से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता. ये बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से बेहद नर्म बनती हैं.