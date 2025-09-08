बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खिलाना चाहिए?

Immunity Boosting Food For Children: कमजोर इम्यून सिस्टम कई तरह की बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार का शिकार बन सकता है. यही कारण है कमजोर इम्यूनिटी वाले कुछ बच्चे जल्दी-जल्दी बीमार होते हैं. इसलिए जरूरी है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जाए लेकिन कैसे? अगर आप भी बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत कैसे किया जाए? जैसे सवाल गूगल पर सर्च कर रहे हैं, तो इस स्टोरी को पूरा जरूर पढ़ें. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनका सेवन आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो सुपरफूड्स.

Baccho Ki Immunity Badhane Wale Food | Bacho Ki Immunity Kaise Strong Kare | Baccho Ki Immunity Badhane Ke Tarike

कौन सा खाना बच्चे में इम्युनिटी बढ़ाता है?

दही: दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी6 और विटामिन बी12 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए अपने बच्चे की थाली में दही को जरूर शामिल करें.

हरी सब्जियां: हरी सब्जियों में मौजूद विटामिन ए, सी और ई इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर सर्दी-जुकाम और इंफेक्शन जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. अपने बच्चों को हरी सब्जियों को आदत जरूर डालें.

ड्राई फ्रूट्स: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इनमें जरूरी विटामिन, मिनरल पाए जाते हैं. बादाम, पिस्ता, अखरोट और काजू का सेवन भी आपके बच्चों को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं.

मुनक्का: मुनक्का एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होते हैं, इनका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. खाली पेट इसका सेवन इम्यूनिटी बूस्ट कर सकता है.

अदरक: अदरक कई सारे औषधीय गुणों का भंडार है. ऐसे में इसका सेवन इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के साथ ही साथ और भी कई तरह की समस्याओं से राहत दिला सकता है.

