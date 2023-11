ताकत और इम्युनिटी बढाने वाला टेस्टी हलवा | Immunity Booster Halwa

खास बातें ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम और फ्लू की समस्या अक्सर बनी रहती है.

इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए अदरक एक नेचुरल ऑप्शन है

रोजाना अदरक का सेवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है.

Winter Food In India to Keep You Warm | Ginger and Ghee Halwa: ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम और फ्लू की समस्या अक्सर बनी रहती है. ऐसे में इस मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने और इम्यूनिटी को मजबूत (Immunity ko kaise badhaye) बनाने के लिए अदरक (Adrak ke fayde) एक नेचुरल ऑप्शन है. रोजाना अदरक का सेवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है. कई लोग अदरक के रस को गर्म पानी, नींबू और शहद (Nimbu aur Shahad) के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार करते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने (Immunity kaise badhaye) में मदद करता है. लेकिन अगर आपको अदरक के सेवन के दूसरे तरीके पसंद नहीं तो आप अदरक में घी, काली मिर्च, घी और मेवों को मिलाकर उसका हलवा (Immunity Booster Recipe) बना सकते हैं, जिससे इसका पोषण और भी बढ़ जाएगा और ये बच्चों को भी पसंद आएगा. ये हलवा आपको कॉमन फ्लू और इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है. आइए अदरक और घी के इस हलवे को बनाने की रेसिपी जान लेते हैं. इसे भी पढ़े : पिता को कभी नहीं करनी चाहिए बेटी से ये 4 बातें, बेटी भटक जाएगी रास्‍ता | Parenting Tips For Father

इम्यूनिटी बूस्टर अदरक और घी का हलवा (Immunity Booster Ginger and Ghee Halwa Recipe)