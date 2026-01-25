25 रुपये के बर्गर का कड़वा सच, असली स्वाद या सेहत से खिलवाड़? एक्सपर्ट ने बताई...

बर्गर का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी बर्गर खाने के शौकीन हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है. अक्सर कई बार हम रोड साइड फास्ट फूड खूब स्वाद ले लेकर खाते हैं. क्योंकि उनकी कीमत काफी कम होती है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर उनकी कीमत इतनी कम क्यों होती है. हाल ही में NDTV पॉडकास्ट पर सर्टिफाइड फिटनेस कोच, न्यूट्रिशनिस्ट और 'फूड सेफ्टी वॉरियर उर्वशी अग्रवाल ने बताया कि क्यों नहीं खाना चाहिए 25 रुपये वाला बर्गर. तो चलिए जानते हैं 25 रुपये के बर्गर का सच.

उर्वशी अग्रवाल बताती हैं कि अगर आपको एक ₹25 का बर्गर मिल रहा है या ₹30 का बर्गर या कुछ भी ऐसा खाना मिल रहा है जिसमें पनीर डाला जा रहा है और उसके अंदर खूब सारा बटर डाल रहे हैं तो आप सोचिए तो सही कि आज एक कोई भी ब्रांडेड बटर जो है 100 ग्राम वो 62 या ₹70 का पड़ेगा. अगर वो 100 ग्राम का बटर डाल रहा है या 50 ग्राम भी बटर डाल रहा है तो वह ₹25 में बर्गर कैसे दे रहा है? उसमें पनीर भी डाल रहा है वो और पनीर का बकायदा वो थिक लेयर डाल एक्सक्ट्ली सो दैट पनीर कैन नॉट बी रियल. पनीर क्योंकि वो खाएगा बनाएगा क्या और प्रॉफिट मार्जिन भी तो देखिए ना आप. तो जब भी आप पनीर और बटर से बना इतना सस्ता कुछ भी देखें तो समझ जाएं कि वो असली नहीं है.

नकली पनीर खाने के नुकसान- (Nakli Paneer Khane Ke Nuksan)

1. फूड पॉइजनिंग- (Food Poisoning)

नकली पनीर खाने से पेट में संक्रमण, उल्टी, दस्त और पेट दर्द हो सकता है.

2. लिवर- (Liver)

नकली पनीर में अक्सर डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, या सफेद पेंट जैसे औद्योगिक रसायन मिलाए जाते हैं ताकि इसे असली जैसा दिखाया जा सके. इन रसायनों का सेवन लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है.

3. कैंसर- (Cancer)

कुछ शोधों के अनुसार, नकली पनीर में इस्तेमाल होने वाले कुछ रसायन और वसा (जैसे कम गुणवत्ता वाले वनस्पति तेल) कार्सिनोजेनिक (कैंसर कारक) हो सकते हैं.

4. एलर्जी- (Allergies)

नकली पनीर के सेवन से शरीर में एलर्जी जैसे, चकत्ते या त्वचा संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)