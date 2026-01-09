विज्ञापन
हड्डियों से लेकर जोड़ों के दर्द को दूर करने तक में मददगार है पनीर, जानें पनीर खाने के फायदे और नुकसान

Paneer Khane Ke Fayde Aur Nuksan: आयुर्वेद में माना गया है कि अगर सही मसालों के साथ पनीर का सेवन किया जाए, तो यह शरीर को कई लाभ पहुंचा सकता है. लेकिन कई लोगों के लिए हानिकारक भी हैं.

Paneer Benefits And Side Effects: सर्दियों में मटर और पनीर की सब्जी हो या पनीर के पराठे किसी के मुंह में भी पानी ला सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में पनीर हड्डियों और मांसपेशियों के लिए ताकत का पावरहाउस है, जो शरीर को अनगिनत लाभ पहुंचाता है? शुद्ध दूध से बना पनीर हर मौसम में बराबर लाभ देता है. गर्मियों में पनीर का सेवन पेट को ठंडक देता है, जबकि सर्दियों में पनीर से शरीर को हेल्दी फैट मिलते हैं और शरीर का तापमान संतुलित रहता है.

आयुर्वेद में माना गया है कि अगर सही मसालों के साथ पनीर का सेवन किया जाए तो यह कफ बढ़ने से रोकता है और शरीर को प्रोटीन और कैल्शियम दोनों ही भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं.

पनीर खाने के फायदे- (Paneer Khane Ke Fayde)

1. मांसपेशियों-

पनीर का सेवन मांसपेशियों के लिए लाभकारी होता है और धीरे-धीरे मसल्स रिकवरी में भी सहायता करता है।. इसमें मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम मांसपेशियों के लिए जीवनदायी होते हैं और शरीर को अंदर से मजबूती भी देते हैं.

2. जोड़ों के दर्द-

पानीर हड्डियों के लिए वरदान है. कैल्शियम और फास्फोरस का संयोजन हड्डियों को नई ऊर्जा प्रदान करता है और जोड़ों के दर्द और जोड़ों से जुड़े रोग होने की संभावना को भी रोक सकता है.

3. वजन घटाने-

पनीर वजन नियंत्रण में भी मुख्य भूमिका निभाता है. प्रोटीन से भरपूर होने की वजह से पनीर पेट में धीरे-धीरे पचता है जिसकी वजह से बार-बार भूख नहीं लगती. अगर एक बार पनीर से बना नाश्ता खा लिया जाए तो लंबे समय तक भूख दूर रहती है.

4. हॉर्मोन को संतुलित-

ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पनीर हॉर्मोन को संतुलित करने में भी मदद करता है. पनीर नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिससे विटामिन बी12 की पूर्ति भी शरीर में सही तरीके से होती है.

पनीर खाने के नुकसान- (paneer Khane Ke Nuksan)

अब ये सवाल है कि किन लोगों को पनीर से परहेज करना चाहिए. अगर पाचन शक्ति कमजोर है और भारी खाना पचाने में परेशानी होती है तो कम मात्रा में पनीर का सेवन करें. पनीर भारी होता है और धीरे-धीरे पचता है. ऐसे में गैस और अपच की समस्या हो सकती है. इसके अलावा अगर कफ की परेशानी रहती है, तो भी सीमित मात्रा में पनीर का सेवन सुबह के वक्त करें. कच्चा पनीर खाने से बचें और मसाले वाले पनीर का सेवन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

