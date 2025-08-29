कान को साफ करना चाहिए या नहीं? ENT स्पेशलिस्ट ने बताया कान को साफ करने का सही तरीका और हेल्दी डाइट

Kaan Saaf Karne ka Safe Tarika: कानों का साफ करना एक ऐसा काम है जिसे अमूमन लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर इसको साफ करने के लिए गलत तरीका अपनाते हैं. जिसकी वजह से कानों को नुकसान पहुंच सकता है. अमूमन लोग कानों को साफ करने के लिए ईयर बड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग माचिस की तीली, या किसी नुकीली चीज से कान को साफ करने लगते हैं. वहीं कुछ लोग कान में तेल और घरेलू नु्स्खों की मदद से इसको साफ करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपका ऐसा करना आपके कान को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि कान को कैसे साफ किया जाए?

आपको बता दें कि कान में जमा होने वाली वैक्स हमारे कान में बाहरी धूल के कणों को जाने से रोकता है और समय-समय पर खुद ही बाहर निकलने लगता है. एक्सपर्ट ने बताया कि जब आप किसी नुकीली चीज से कान को साफ करते हैं तो वैक्स अंदर चला जाता है और वहीं फंस जाता है. जिससे कान बंद हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है और कभी-की सुनने में परेशानी भी हो सकती हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं ईयर वैक्स कब खतरे की घंटी बन जाता है और इसे कब साफ कर सकते हैं.

कान साफ करना चाहिए?

एक्सपर्ट की मानें तो कान को साफ नहीं करना चाहिए. डॉ. ममता कोठीवाला, ईएनटी स्पेशलिस्ट, रुंगटा हॉस्पिटल, जयपुर ने कान को साफ करने का सही तरीका और कान को हेल्दी रखने का तरीका बताया है.

कान में वैक्स बनने को कम करने और हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं

कान को हेल्दी रखने और ईयर वैक्स कम बने इसके लिए आपको अपनी डाइट में ताजे फल और हरी सब्जियों को शामिल करें. अपने खाने में ओमेगा-3 वाली चीजें जैसे मछली, अखरोट, अलसी को शामिल करें. पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें. यह कान को हेल्दी रखने में मदद करते हैं.

कान कैसे साफ करें

जब भी आपको कान में दर्द हो या कम सुनाई तो आपको ENT स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए. वो आपके कान को साफ करने के लिए ईयर ड्रॉप या फिर कान को सही तरीके से साप कर पाएंगे.

