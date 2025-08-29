साबूदाना कैसे बनता है? सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है Sabudana, जानिए इसे खाने के अनगिनत फायदे

Sabudana Kaise Banta Hai: खिली-खिली साबूदाना खिचड़ी, साबूदाने की खीर और साबूदाना के कुरकुरे वड़ा तो आप सभी ने व्रत के दौरान जरूर खाएं होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर साबूदाना कैसे बनता है? क्या साबूदाने के सफेद- सफेद गोलियां किसी फली में उगती हैं या इन्हें मानव द्वारा बनाया गया है. आज हम इस बारे में जानेंगे कि आखिर साबूदाना बनता कैसे हैं?

कैसे बनता है साबूदाना (How Sabudana is made)

साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना के पौधों को उखाड़ लिया जाता है. जिसे कसावा या टैपिओका के नाम से जाना जाता है. इसके बाद जड़ों को काटकर साबूदाना को निकाल दिया जाता है. ये देखने में शकरकंदी जैसा लगता है. फिर इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है और अच्छे से धुलाई की जाती है, ताकि सारी मिट्टी निकल जाए. जब साबूदाना पूरी तरह से साफ हो जाता है, तो इसके छिलके उतार लिए जाते हैं और बाद में इसे अच्छे से पीस कर पेस्ट बना दिया जाता है. जिसके बाद पेस्ट को अच्छे से छाना जाता है, जो देखने में दूधिया तरल पदार्थ जैसा लगता है.

इसके बाद फिर से इसे छानकर स्टार्च अलग किया जाता है और बाद में इस स्टार्च को धूप में सुखा दिया जाता है. जब यह अच्छे से सूख जाता है, तो इसके बाद साबूदाना बनाने का लास्ट प्रोसेस शुरू होता है. बता दें, लास्ट में सूखे हुए स्टार्च को छोटे-छोटे मोती जैसे गोले बनाए जाते हैं. जिसके बाद साबूदाना मार्केट में बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है.

साबूदाना खाने के फायदे (Benefits of eating Sabudana)

साबूदाना कई तरह के फायदे देता है, जैसे कि यह तुरंत ऊर्जा देता है, इसी के साथ यह ग्लूटेन-फ्री होता है. बता दें, इसे खाने से डाइजेशन में मदद मिलती है और यह हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है.

एनर्जी

साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है. इसलिए इसे व्रत के दौरान या थकान होने पर खाना अच्छा होता है.

पाचन

साबूदाना आसानी से पच जाता है. इसमें फाइबर भी होता है, जो कब्ज जैसी समस्या से बचाने में भी मदद करता है.

ग्लूटेन-फ्री

साबूदाना ग्लूटेन-फ्री होता है, इसलिए जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है.

वेट गेन

जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए साबूदाना एक अच्छा फूड है क्योंकि इसमें कैलोरीज अच्छी मात्रा में होती हैं.

हेल्दी हार्ट

साबूदाना में सोडियम की मात्रा कम होती है और पोटैशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है.

मजबूत हड्डियां

साबूदाना में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है.

डिहाइड्रेशन

साबूदाना का सेवन शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है.

ध्यान रखें:

साबूदाना में कैलोरी अधिक होती है, इसलिए इसे मात्रा में ही सेवन करें.

साबूदाना अकेले पोषण से भरपूर नहीं होता, इसलिए इसे सब्ज़ियों, दही या प्रोटीन के साथ मिलाकर खाना चाहिए ताकि डाइट संतुलित रहे.

