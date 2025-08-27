पास्ता और ओट्स को इस तरह बनाएं प्रोटीन से भरपूर, जान लीजिए आसन रेसिपी

Protein-rich Pasta Recipe: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हेल्दी खाना खाना जितना जरूरी है, उतना ही मुश्किल भी लगता है. लोग अक्सर सोचते हैं कि हेल्दी खाने का मतलब है फीका और स्वादहीन खाना. लेकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप पास्ता और ओट्स जैसे आम फूड्स को थोड़ा स्मार्ट तरीके से बनाएं, तो ये न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि प्रोटीन से भरपूर सुपरफूड बन सकते हैं. प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है. यह मांसपेशियों को मजबूत करता है, वजन कंट्रोल में मदद करता है और शरीर को एक्टिव बनाए रखता है. खास बात ये है कि आप शाकाहारी हैं तो भी पास्ता और ओट्स को कुछ आसान बदलावों से प्रोटीन का पावरहाउस बना सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे.

प्रोटीन रिच पास्ता बनाने की आसान टिप्स

पास्ता लगभग हर किसी को पसंद होता है. लेकिन, आमतौर पर इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है. कुछ आसान बदलावों से आप इसे हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर बना सकते हैं:

सही पास्ता चुनें: मैदे से बने पास्ता की जगह दाल, छोले या क्विनोआ से बना पास्ता लें. ये पास्ता फाइबर और नेचुरल प्रोटीन से भरपूर होते हैं.

बीन्स और दालें मिलाएं: पास्ता में राजमा, चना या मूंग दाल जैसी पकी हुई बीन्स डालें. ये स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाते हैं.

टोफू या पनीर का इस्तेमाल करें: शाकाहारी लोगों के लिए टोफू या पनीर बेहतरीन विकल्प हैं। इन्हें छोटे क्यूब्स में काटकर पास्ता में मिलाएं.

नट्स और सीड्स की चटनी डालें: पास्ता पर काजू पेस्टो, ताहिनी या भुने हुए सूरजमुखी के बीज डालें. इससे हेल्दी फैट्स और प्रोटीन दोनों मिलते हैं.

अंडा मिलाएं (अगर आप खाते हैं): उबला हुआ अंडा या स्क्रैम्बल्ड एग पास्ता में मिलाकर उसे और भी पौष्टिक बना सकते हैं.

प्रोटीन रिच ओट्स उपमा की आसान रेसिपी (Easy Recipe of Protein Rich Oats Upma)

सामग्री:

1 कप स्टील कट ओट्स

प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मटर

अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता

मूंगफली, काजू, सरसों, उड़द दाल

नींबू रस और धनिया पत्ती

विधि:

ओट्स को ड्राई रोस्ट करें और हल्का उबाल लें.

पैन में घी गरम करके मूंगफली और काजू भूनें.

सरसों, उड़द दाल, प्याज, अदरक और सब्जियां डालें.

उबले हुए ओट्स मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करें.

ऊपर से नींबू रस और धनिया डालें.

यह उपमा न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि वजन घटाने, दिल की सेहत और डायबिटीज कंट्रोल में भी मदद करता है.

