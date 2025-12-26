PICS: घरेलू मैच ही क्यों न हो, विराट में जोश फुल है, आज की यह तस्वीरें देखिए

विज्ञापन
विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेल रहे हैं. कोहली के मैच बेंगलुरु में बीसीसीआआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में हो रहा है. जहां दर्शकों की एंट्री नहीं है. लेकिन इसके बाद भी कोहली के जोशीले अंदाज में कोई कमी नहीं आई.

विजय हजारे ट्रॉफी में विकेट चटकाने के बाद ईशांत शर्मा के साथ खुशियां मनाते विराट कोहली.
Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली चाहे क्रीज पर बल्लेबाजी कर हो या फिर मैदान में फील्डिंग, उनका जोश हर समय हाई ही दिखता है. फील्डिंग के दौरान कोहली के जोशीले के साथ-साथ मस्ती भरे अंदाज भी सामने आते रहे हैं. इन दिनों विराट कोहली भारतीय घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं. यहां भी उनका जोश वैसा ही नजर आ रहा है, जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखता है. दरअसल विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेल रहे हैं. कोहली के मैच बेंगलुरु में बीसीसीआआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में हो रहा है. जहां दर्शकों की एंट्री नहीं है. 

लेकिन इसके बाद भी मैदान में कोहली का वहीं निराला अंदाज नजर आया. शुक्रवार को दिल्ली का मुकाबला गुजरात से था. जिसमें कोहली और ऋषभ पंत के शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर दिल्ली ने गुजरात को 7 रन से हराया. इस मैच की कोहली की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो फुल जोश में नजर आ रहे हैं. 

इस मैच में कोहली को ‘प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. कोहली ने 61 गेंद पर 77 रनों की पारी खेली. साथ ही दिल्ली के कप्तान ऋषभ  पंत ने 79 गेंद में 70 रन बनाए. इन पारियों के दम पर दिल्ली ने 50 ओवर में नौ विकेट पर 254 रन बनाए. जवाब में गुजरात की टीम 47.4 ओवर में 247 रन पर आउट हो गई. 

कोहली और पंत दोनों की बल्लेबाजी उनके नैसर्गिक खेल से अलग दिखी. कोहली ने जहां आक्रामक बल्लेबाजी की वहीं पंत ने बड़े शॉट खेलने पर दौड़कर रन चुराने को तरजीह दी. प्रियांश आर्य के आउट होने के बाद क्रीज पर आये कोहली ने चिंतन गाजा के खिलाफ शानदार ड्राइव कर चार रन बटोरे. 

एक छोर से जहां दिल्ली के बल्लेबाज जहां संघर्ष कर रहे थे वहीं दूसरी छोर से कोहली बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्होंने गाजा के खिलाफ पुल शॉट पर छह रन बटोरने के बाद अर्जुन नगवासवाला के खिलाफ फ्लिक शॉट पर छक्का जड़ा. उन्होंने रवि बिश्नोई के खिलाफ कवर क्षेत्र में शानदार चौके के साथ लिस्ट ए क्रिकेट में अपना 85वां अर्धशतक पूरा किया. 

कोहली ने मात्र 29 गेंदों पर 10 चौके और एक छक्का की मदद से अपना पचासा पूरा किया. बायें हाथ के स्पिनर विशाल जायसवाल (42 रन पर चार विकेट) ने उनकी पारी का अंत कर लगातार दूसरा शतक पूरा करने से रोक दिया. जायसवाल ने कोहली से पहले नीतीश राणा (12) और अर्पित राणा (10) को भी चलता किया. 

विजय हजारे में दिल्ली अब तक खेले दोनों मुकाबले जीत चुकी है. जिसमें कोहली ने एक मैच में शतक तो दूसरे मैच में आज फिफ्टी जमाई है.

