दही के अलावा कढ़ी में खट्टापन लाने के लिए ट्राई करें ये 4 आसान टिप्स, चटपटा स्वाद जीत लेगा दिल

Kitchen Hacks: कढ़ी का खट्टा और हल्का स्वाद ज्यादातर लोगों को पसंद आता है. आमतौर पर इसके लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार घर में दही उपलब्ध नहीं होता या फिर आप किसी नए फ्लेवर के साथ कढ़ी ट्राय करना चाहते हैं. अच्छी बात यह है कि दही के अलावा भी कुछ ऐसे आसान विकल्प हैं जिनसे कढ़ी में बढ़िया खट्टापन लाया जा सकता है. ये ऑप्शन न सिर्फ किचन में आसानी से मिल जाते हैं बल्कि स्वाद में भी अच्छा ट्विस्ट देते हैं.

कढ़ी में खट्टापन लाने के लिए डालें ये चीजें- (Add these things to bring sourness in the Kadhi)

1. इमली का पल्प-

इमली कढ़ी में खट्टापन लाने का एक क्लासिक तरीका है. थोड़ी इमली पानी में भिगोकर पल्प निकाल लें और कढ़ी में पकाते समय डाल दें. इससे खट्टापन भी मिलेगा और हल्की सी मिठास वाला बैलेंस्ड टेस्ट भी आएगा.

2. कच्चा आम-

अगर मौसम में कच्चे आम उपलब्ध हैं तो उनका इस्तेमाल भी बेहतरीन रहेगा. कच्चे आम को छोटे टुकड़ों में काटकर कढ़ी में डालें और अच्छे से पकाएं. आम का नैचुरल खट्टापन कढ़ी के स्वाद को अलग लेवल पर ले जाता है.

3. टमाटर प्यूरी-

टमाटर का स्वाद हल्का खट्टा और मीठा दोनों होता है, जो कढ़ी में फ्लेवर का अच्छा बैलेंस बना देता है. दो-तीन पके टमाटर पीसकर प्यूरी बना लें और बेसन-फ्राई मिक्सचर के साथ पकाएं. इससे कढ़ी में खट्टापन भी आएगा और कलर भी ज्यादा आकर्षक लगेगा.

4. अमचूर पाउडर-

अगर फ्रेश इंग्रेडिएंट्स न हों तो अमचूर पाउडर एक झटपट ऑप्शन है. बस पकती हुई कढ़ी में एक से दो चम्मच अमचूर पाउडर डाल दें. ये कढ़ी में तुरंत खट्टापन लाता है और टेस्ट में कोई कड़वाहट नहीं छोड़ता.

ध्यान रहे कि खट्टापन लाने के लिए इस्तेमाल किया गया इन्ग्रेडियंट हमेशा कढ़ी में अच्छे से पकना चाहिए, ताकि उसका फ्लेवर बैलेंस्ड तरीके से घुल जाए. ज्यादा मात्रा में खट्टा स्वाद डालने से बचें, वरना यह बेसन के फ्लेवर को दबा सकता है. कोशिश करें कि खट्टापन लाने वाला इन्ग्रेडियंट उसी स्टेज पर डालें जब कढ़ी धीमी आंच पर पक रही हो, ताकि स्वाद अच्छी तरह मिक्स हो जाए.

तो अगर अगली बार दही न हो तो इन आसान विकल्पों को ट्राई करें. इससे न सिर्फ कढ़ी का स्वाद बरकरार रहेगा बल्कि आपको नया फ्लेवर एक्सपीरियंस भी मिलेगा.

