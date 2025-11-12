विज्ञापन
भुने आंवले से ऐसे बनाएं चटनी, स्वाद में बेमिसाल और इम्यूनिटी का पावर पैक, हर निवाले में सेहत का तड़का

Roasted Amla Chutney Recipe: भुने आंवले की चटनी एक ऐसा देसी नुस्खा है जो स्वाद और सेहत दोनों का खजाना है. जब बाजार में इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट्स की भरमार है, तब यह चटनी एक सस्ता, असरदार और स्वादिष्ट विकल्प है. यहां जानें इसे बनाने की आसान विधि.

Roasted amla Chutney Recipe: क्या आपने कभी भुने हुए आंवले की चटनी खाई है?

How to Make Amla Chutney: भारत में आंवला को आयुर्वेदिक सुपरफूड माना जाता है. यह छोटा सा फल विटामिन सी का पावरहाउस है, जो न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाता है बल्कि बालों, त्वचा और पाचन के लिए भी बेहद फायदेमंद है. लेकिन, अक्सर लोग आंवले को सिर्फ मुरब्बा या जूस के रूप में ही जानते हैं. क्या आपने कभी भुने हुए आंवले की चटनी खाई है? अगर नहीं, तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी रेसिपी जो स्वाद में लाजवाब है और सेहत में कमाल की. भुने आंवले की चटनी न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी, बल्कि बदलते मौसम में आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाएगी. खास बात ये है कि इसे बनाना बेहद आसान है और इसमें कोई महंगे इंग्रीडिएंट्स नहीं लगते.

भुने आंवले की चटनी क्यों है खास?

इम्यूनिटी बूस्टर: आंवला विटामिन C से भरपूर होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है.
डिटॉक्सिफाइंग: यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है.
पाचन में सहायक: आंवला और मसाले मिलकर पाचन को बेहतर बनाते हैं.
स्वाद में तीखा-खट्टा: जो हर खाने के साथ परफेक्ट लगता है, चाहे दाल-चावल हो या पराठा.

जरूरी सामग्री:

  • आंवला - 6 से 8 मध्यम आकार के (भुने हुए)
  • हरी मिर्च - 2
  • लहसुन - 4 से 5 कलियां
  • धनिया पत्ती - 1 कप
  • जीरा - 1 छोटा चम्मच
  • नमक - स्वादानुसार
  • सरसों का तेल - 1 बड़ा चम्मच (ऑप्शनल)
  • नींबू का रस - 1 छोटा चम्मच (अगर ज्यादा खट्टापन चाहिए)

भुने आंवले की चटनी बनाने की विधि:

आंवला भूनना: सबसे पहले आंवलों को तवे या ओवन में हल्का भून लें. जब छिलका काला पड़ने लगे और अंदर से नरम हो जाए, तो उन्हें ठंडा करके बीज निकाल लें.
सभी सामग्री तैयार करें: हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ती और जीरा को धोकर तैयार रखें.
मिक्सिंग: अब मिक्सर में भुने हुए आंवले, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया, जीरा और नमक डालें। थोड़ा सा पानी डालकर दरदरी चटनी पीस लें.
तेल का तड़का (ऑप्शनल): अगर आप चाहें तो सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा और हींग का तड़का लगाकर चटनी में मिला सकते हैं. इससे स्वाद और भी बढ़ जाता है.
नींबू का रस मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें.

कैसे करें सर्व?

  • इस चटनी को आप दाल-चावल, पराठा, खिचड़ी या स्नैक्स के साथ परोस सकते हैं.
  • इसे फ्रिज में 3–4 दिन तक स्टोर किया जा सकता है.

हेल्थ टिप्स:

रोजाना एक चम्मच भुने आंवले की चटनी खाने से सीजनल इंफेक्शन से बचाव होता है.
यह चटनी डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी फायदेमंद है (बिना नमक और ऑयल वर्जन में).

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

