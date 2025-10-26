विज्ञापन
विशेष लिंक

घर पर बनाएं इन 4 चीजों से बनाएं ये शक्तिशाली चटनी, जो 100 से ज्यादा रोगों को करेगी दूर!

Chutney to Cure Common Diseases: खास बात ये है कि इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और इसमें लगने वाली चीजें भी आपकी रसोई में ही मिल जाएंगी. आइए जानते हैं इस चमत्कारी चटनी की रेसिपी और इसके सेहत से जुड़े फायदे.

Read Time: 3 mins
Share
घर पर बनाएं इन 4 चीजों से बनाएं ये शक्तिशाली चटनी, जो 100 से ज्यादा रोगों को करेगी दूर!
Homemade Chutney Recipe: ये चटनी कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिला सकती है.

Chutney Benefts: आपने कई तरह चीजों से बनी चटनियां खाई होंगी. हमारे घरों में भी धनिया, पुदीना की चटनी खूब बनती है. लेकिन, क्या जानते है कि ये चटनी कितने स्वास्थ्य लाभ दे सकती है? यह चटनी सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करती है, पाचन सुधारती है और सर्दी-जुकाम से लेकर खून की कमी तक कई समस्याओं को दूर करती है. खास बात ये है कि इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और इसमें लगने वाली चीजें भी आपकी रसोई में ही मिल जाएंगी. आइए जानते हैं इस चमत्कारी चटनी की रेसिपी और इसके सेहत से जुड़े फायदे.

ये भी पढ़ें: घर पर नेचुरल फूड कलर बनाने का सबसे आसान तरीका, खाने में मिलाकर बनाएं चीजों को कलरफुल

कौन-कौन सी हैं ये 4 चीजें?

इस चटनी को बनाने के लिए जिन चार चीजों की जरूरत है, वे हैं:

  • हरा धनिया
  • पुदीना
  • अदरक
  • नींबू

ये चारों ही तत्व आयुर्वेद में औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं और मिलकर एक शक्तिशाली मिश्रण बनाते हैं.

चटनी बनाने की आसान विधि

सामग्री:

  • 1 कप हरा धनिया (कटा हुआ)
  • आधा कप पुदीना पत्तियां
  • 1 इंच अदरक का टुकड़ा
  • 1 नींबू का रस
  • स्वादानुसार नमक
  • थोड़ा सा पानी (पीसने के लिए)

विधि:

  • सभी सामग्री को अच्छे से धो लें.
  • मिक्सर में धनिया, पुदीना, अदरक और नींबू का रस डालें.
  • थोड़ा पानी डालकर बारीक पीस लें.
  • स्वादानुसार नमक मिलाएं.
  • तैयार है आपकी सेहतमंद चटनी!

इस चटनी के चमत्कारी फायदे (Miraculous Benefits of Green Chutney)

इम्यूनिटी बढ़ाए: हरा धनिया और पुदीना में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं.
पाचन तंत्र को सुधारे: अदरक पाचन को तेज करता है और गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है.
सर्दी-जुकाम से बचाव: यह चटनी शरीर को गर्मी देती है और मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है.
खून की कमी दूर करे: हरा धनिया आयरन का अच्छा स्रोत है, जिससे एनीमिया जैसी समस्याओं में लाभ मिलता है.
कोलेस्ट्रॉल कम करे: नींबू और धनिया नसों में जमे खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

ये भी पढ़ें: चटपटा और स्पाइसी खाने का है मन तो घर पर बनाएं मसालेदार अचारी पूरी, नोट करें रेसिपी

कैसे करें सेवन?

  • इस चटनी को आप रोजाना खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • पराठे, दाल-चावल, स्नैक्स या सलाद के साथ इसका स्वाद और असर दोनों बढ़ जाते हैं.
  • चाहें तो सुबह खाली पेट एक चम्मच चटनी भी ले सकते हैं यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है.

कुछ जरूरी बातें ध्यान रखें

चटनी को फ्रिज में 2–3 दिन तक ही रखें, ताजा बनाना बेहतर होता है.
अगर आपको एसिडिटी या पेट की जलन होती है, तो नींबू की मात्रा कम करें.
बच्चों को देने से पहले थोड़ी मात्रा में दें और स्वाद अनुसार समायोजन करें.

ये चटनी सिर्फ स्वाद का तड़का नहीं, बल्कि सेहत का खजाना है. अगर आप रोजाना इसे अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो 100 से ज्यादा छोटी-मोटी बीमारियों से बचाव संभव है और सबसे अच्छी बात इसे बनाना आसान है, सस्ता है और पूरी तरह नेचुरल है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chutney, Homemade Chutney, Gharelu Chutney, Ayurvedic Chutney Recipe, Health Boosting Chutney, Chutney To Cure Common Diseases, Chutney For Digestion, 4 Ingredient Chutney For Wellness, Dhaniya Pudina Chutney Benefits, Ginger Lemon Chutney For Immunity, Chutney With Coriander Mint Ginger Lemon, Herbal Chutney Recipe For Health, Chutney To Boost Immunity Naturally, Chutney For Digestion And Detox, Chutney For Anemia And Cold, Chutney To Reduce Cholesterol, Gharelu Chutney For Body Detox, Chutney For Seasonal Diseases, How To Make Immunity Chutney At Home, Best Chutney To Cure 100 Diseases
Get App for Better Experience
Install Now