दही में ये एक चीज मिलाकर खाने से सारी पेट की गंदगी निकल आएगी बाहर, पेट का हर कोना हो जाएगी साफ

Kabj Ka Gharelu Upchar: अगर कोई पेट साफ न होने से परेशान है और कब्ज के लिए घरेलू उपाय तलाश रहा है, तो आज हम आपको ऐसा कारगर घरेलू नुस्खा बताएंगे जो पेट के कोने-कोने से सारी गंदगी बाहर निकाल देगा.

Constipation Home Remedy: पेट की गंदगी साफ करने का घरेलू उपाय.

Pet Ki Gandagi Kaise Saaf Kare: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेट से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं. कभी कब्ज, कभी पेट फूलना, गैस बनना, भूख न लगना या बार-बार एसिडिटी, ऐसा लगता है जैसे पेट ने आराम करना ही छोड़ दिया हो. गलत खान-पान, देर रात खाना, तली-भुनी चीजें और लो-फाइबर डाइट की वजह से आंतों में गंदगी जमने लगती है. धीरे-धीरे यह गंदगी शरीर में टॉक्सिन बढ़ाती है और पेट के साथ-साथ त्वचा, दिमाग और मन से जुड़ी कई दिक्कतें पैदा कर देती है. इसके साथ ही पेट साफ न होने से पूरा दिन बर्बाद हो सकता है, न तो काम में मन लगेगा और न ही कुछ खाने का.

कब्ज की समस्या से छुटकारा कैसे पाएं? ये सवाल बहुत से लोगों का होता है, ऐसे में लोग दवाइयों, पाउडर और सिरप का सहारा लेते हैं, लेकिन यह अस्थायी समाधान होते हैं. असली और प्राकृतिक उपाय तो आपकी रसोई में ही छिपा हुआ है, दही और इसबगोल का कमाल का मेल.

जी हां, दही में एक चम्मच इसबगोल मिलाकर खाना, पाचन तंत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. यह इतनी तेजी से पेट की सफाई करता है कि कुछ ही दिनों में पेट हल्का और आरामदायक महसूस होने लगता है. आयुर्वेद में भी इसे आंतों को साफ रखने का कारगर और सुरक्षित उपाय माना गया है.

क्यों है दही और इसबगोल का मिश्रण इतना असरदार? | Why Is The Mixture of Curd and Isabgol So Effective?

1. पेट की अंदरूनी सफाई

इसबगोल प्राकृतिक फाइबर से भरपूर होता है. यह आंतों में जाकर पानी सोखता है और जेल जैसा रूप बनाता है. यह जेल पुराने जमा मल को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है. दही इस प्रक्रिया को आसान बनाता है और पेट की गंदगी को बहार निकालने में सहायक होता है.

2. कब्ज से राहत

कई लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है सुबह पेट का सही तरीके से साफ न होना. दही और इसबगोल का सेवन रुकी हुई आंतों को सक्रिय करता है, जिससे कब्ज हमेशा के लिए दूर हो सकता है.

3. पेट में गैस और एसिडिटी कम

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं. इससे पाचन सुधरता है, गैस और जलन में राहत मिलती है. इसबगोल गैस बनने वाले फूड्स को तुरंत बाहर निकालकर पेट को हल्का रखता है.

4. वजन घटाने में सहायक

जब आंतों में जमा गंदगी साफ होने लगती है, तो शरीर बेहतर तरीके से फैट बर्न करता है. यह मिश्रण भूख को भी कंट्रोल करता है और चीजों को खाने से रोकता है.

कैसे करें सेवन?

  • रात या सुबह खाली पेट 3–4 चम्मच दही लें.
  • इसमें 1 चम्मच इसबगोल मिलाएं.
  • धीरे-धीरे चम्मच से खाएं.
  • रोजाना सेवन करने पर रिजल्ट कुछ ही दिनों में दिखने लगेंगे.

किसे सावधानी रखनी चाहिए?

  • पानी कम पीने वाले लोग इसबगोल खाने के बाद पर्याप्त पानी जरूर पिएं.
  • गंभीर आंतों की बीमारी वाले लोग डॉक्टर से सलाह लें.

पेट की गंदगी शरीर की जड़ों में बीमारी बो देती है. लेकिन, दही और इसबगोल का कॉम्बिनेशन आंतों की सफाई करके पेट को अंदर तक चमका देता है. बस इसे अपने रूटीन में शामिल कर लें और देखें कैसे पेट का हर कोना साफ होकर आपका शरीर अंदर से खुश और तंदुरुस्त महसूस करने लगेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

