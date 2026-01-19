सब कुछ खाकर वजन कैसे घटाएं? डॉक्टर सलीम ने बताया वजन घटाने का असरदार फार्मूला

Weight Loss Tips: आप रोटी, चावल, पास्ता, पोहा, इडली सब कुछ खाकर भी फैट को बर्न कर सकते हैं. जी हां, बिना कार्ब्स छोड़े, बिना फास्टिंग किए और बिना कोई डाइट फॉलो किए सिर्फ कार्ब्स को सही तरीके से मैनेज करके आपका वेट डबल स्पीड से कम हो सकता है. डॉक्टर सलीम वजन को कम करने के लिए 5 ऐसे आसान और हेल्दी टिप्स बता रहे हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं वजन को कम करने के लिए क्या करें.

डॉक्टर सलीम बताते हैं. कि बहुत से लोग मोटापा बढ़ने के लिए अपनी डाइट को ब्लेम करते रहते हैं. सोचते हैं कि मैं चावल ज्यादा खाता हूं. इस वजह से मैं मोटा हूं. कोई कहता है कि मैं मैदा ज्यादा खाता हूं. कोई कहता है कि मुझसे यार मीठा नहीं छोड़ा जाता. इस वजह से मेरा वजन नहीं घट रहा. लेकिन जानते हैं प्रॉब्लम आपकी डाइट में मौजूद कार्ब्स नहीं बल्कि इन कार्ब्स को गलत तरीके से खाना है.

अगर आप कार्ब्स को सही तरीके से खाना सीख लें तो आप वेट लॉस के प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं. सोचिए आपको पेट भर के रोटी भी मिले, चावल भी आप खूब खाएं. फेवरेट फूड्स भी आपको मिले और फिर भी फैट बर्न होता रहे. साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू.

वजन घटाने में इंसुलिन क्या करता है- (What does insulin do to help with weight loss)

डॉक्टर सलीम बताते हैं बॉडी में फैट स्टोर करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है इंसुलिन हार्मोन का. जी हां, वही हार्मोन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ता है तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन नाम का एक हॉर्मोन रिलीज करती है. इंसुलिन का काम होता है ब्लड में घूम रही शुगर को सेल्स के अंदर पुश करना, धक्का देना, धकेल देना. बिल्कुल वैसे ही जैसे गली में इकट्ठा उग्र भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जब पुलिस आकर लाठियां चलाती है, लाठियां भाजती है तो लोग भागकर अपने घरों में घुस जाते हैं, छुप जाते हैं और सड़क खाली हो जाती है. बिल्कुल वैसे ही इंसुलिन खून के अंदर लाठियां चलाकर शुगर को इसके घर के अंदर यानी सेल्स के अंदर धकेल देती है, पुश कर देती है और जो हमारा ब्लड शुगर है वह कम हो जाता है. अब हमारी बॉडी में कितनी ज्यादा इंसुलिन बनेगी यह डिपेंड करता है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल कितना है. जितना हाई हमारी ब्लड शुगर होगी उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी इंसुलिन को बनाएगी ताकि इस शुगर को कंट्रोल किया जा सके.

डॉक्टर सलीम ब्लड शुगर को स्टेबल रखकर इंसुलिन को नेचुरली लो रखने के लिए कुछ टिप्स बताते हैं.

1. पहली ट्रिक है कुक, कूल, रिहीट, ईट. यह ट्रिक बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन यह बेहद असरदार तरीका है जो आपके ओवरऑल कार्ब लोड को कम कर सकता है. जब आप राइस, पास्ता, पोटैटो या दूसरे हाई स्टार्च वाले फूड्स को पकाते ही फ्रेशली नहीं खाते, एकदम से नहीं खाते बल्कि पहले उन्हें आप फ्रिज में ठंडा करते हैं तो उसमें मौजूद काफी सारा जो स्टार्च है, वह रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. रेजिस्टेंट स्टार्च बॉडी में देर से डाइजेस्ट होता है. इतनी जल्दी आसानी से हजम नहीं होता है और इसकी वजह से ब्लड शुगर धीरे-धीरे खून के अंदर जाती है और इंसुलिन की स्पाइक जो है वह भी नहीं होती और जैसा कि मैंने आपको बताया जब इंसुलिन हमारी लो रहती है तो फैट बर्निंग नेचुरली बढ़ जाती है.

चावल को फ्रेश खाने की जगह आप सुबह ही पकाकर अपने फ्रिज के अंदर रख दीजिए और फिर लंच या फिर डिनर में इसको गर्म करके खाइए. ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए आलू की चाट बनानी है या आलू का भरता, आलू के पराठे, कटलेट्स वगैरह या आलू की सैलेड आपको बनाकर खानी है तो आप एक दिन पहले ये जो आपके आलू हैं इनको बॉईल कर लीजिए और उसके बाद उसे फ्रिज में रख दीजिए और फिर अगले दिन उसे आप यूज कीजिए.

इनफैक्ट बासी चावल या आलू में अगर आप थोड़ा सा सिरका या नींबू का रस भी ऐड कर दें तो इसका इफेक्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. यानी इस एक ट्रिक से ब्लड शुगर और इंसुलिन जो है आपकी यह दोनों ही चीजें लो रहती हैं और बॉडी स्टर्ड फैट को ज्यादा बर्न कर पाती है.

2. दूसरा ट्रिक है रात को कार्ब्स हैवी खाना नहीं खाना. यह एक ऐसी गलती है जो कि हम सभी लोग अनजाने में कर जाते हैं. कई बार जानबूझ के भी कर लेते हैं और खामियाजा हमारी बॉडी को उठाना पड़ता है. सुबह हल्का खाना, दोपहर में ठीक-ठाक खाना और रात को गरमागरम रोटियां, चावल, पुलाव, बिरयानी इस तरह की हैवी चीजें खाना हम सभी का रोजमर्रा का शेड्यूल है. लेकिन सच यह है कि रात का टाइम कार्ब्स के लिए सबसे ज्यादा गलत टाइम होता है. रात होते ही हमारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी नेचुरली लो हो जाती है और बॉडी शुगर को ठीक से नहीं हैंडल कर पाती. दिन में जो कार्ब्स हमारी बॉडी एनर्जी के लिए जला देती है, वही कार्ब्स रात में सीधे फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाते हैं. और ऊपर से रात को हम मूवमेंट भी नहीं करते हैं.

सॉल्यूशन है डिनर जल्दी और हल्का रखिए. रोटी, चावल, आलू को ब्रेकफास्ट या लंच में रखिए और रात में ज्यादातर सब्जी, दाल, पनीर, सूप, सैलेड या प्रोटीन, रिच फूड्स को ही खाइए. सिर्फ यह एक हल्का सा चेंज करने से आपकी बॉडी रात को सोते-सोते भी फैट बर्न करती रहेगी.

3. ट्रिक नंबर तीन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है और इंडियन हाउसहोल्ड्स के लिए एकदम परफेक्ट है. खाना खाते ही हम सब क्या करते हैं? प्लेट रखते हैं, टीवी ऑन करते हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं या फिर सीधे जाकर बेड पर लेट जाते हैं. लेकिन यह हैबिट भी आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करती है. इंसुलिन को हाई रखती है और फैट स्टोरेज को भी बढ़ाती है.

आप इस चीज को एकदम सिंपल तरीके से समझिए. जब आप रोटी, चावल, दलिया, पोहा, पराठा या इडली, डोसा वगैरह जैसे कार्ब्स खाते हैं, तो वह शुगर में कन्वर्ट होकर ब्लड शुगर को बढ़ाने लगते हैं. ऐसे टाइम पे अगर आप बैठ गए या फिर लेट गए, तो वो शुगर यूज नहीं हो पाती और बॉडी तुरंत उसे फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, स्टोर करना शुरू कर देती है. लेकिन अगर आप खाने के 20-30 मिनट के अंदर 10-15 मिनट की हल्की सी वॉक कर लेते हैं, तो मसल्स तुरंत शुगर को यूज करना शुरू कर देती है.

4. चौथी ट्रिक है नेकेड कार्ब्स को अवॉइड करना. इनफैक्ट यह एक बहुत ही बड़ी गलती है जो हम सब लोग रोजाना करते हैं. नेकेड कार्ब्स का मतलब होता है कार्ब्स को अकेले खाना, बिना किसी प्रोटीन, बिना किसी फैट के. फॉर एग्जांपल प्लेन रोटी, प्लेन चावल, सिर्फ ब्रेड खाना, चाय के साथ बिस्किट खाना या सिर्फ नमकीन खाना. जब आप कार्ब्स को अकेले खाते हैं ना तो यह बहुत ही तेजी के साथ बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं. शुगर को अब्सॉर्ब होने से रोकने के लिए कोई दूसरी चीज वहां पर नहीं होती है और इसीलिए शुगर बहुत तेजी से ब्लड के अंदर शूट अप हो जाती है.

नेगेड कार्ब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो रोटी के साथ हमेशा दाल, पनीर, सब्जी, दही और थोड़ा सा देसी घी आप जरूर खाया करें. प्लेन रोटी, प्लेन परांठा या चाऊमीन, मैगी, पास्ता यह कभी भी आपको अकेले नहीं खाना है. अगर यह चीजें खानी ही है तो इनके साथ कोई हाई प्रोटीन या हाई फाइबर वाली चीज आप ऐड कर दें. नींबू को आप जब भी खाना खाएं तो अपनी दाल, सब्जी या सैलेड के ऊपर स्क्वीज़ कर दीजिए. या थोड़ा सा सिरका आप अपनी सलाद में ड्रेसिंग के तौर पर डाल दीजिए या फिर सिरके वाली आप प्याज खा लीजिए.

5. लास्ट ट्रिक बहुत ही पावरफुल है. बट स्टिल यह सबसे ज्यादा इग्नोर हो जाती है. कुछ हेल्दी खाना खाते हैं. लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट हमें नहीं दिखता है. वजन घटता ही नहीं है. जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे खाने का ऑर्डर गलत होता है. मतलब जो चीज हमें पहले खानी चाहिए वह हम बाद में खाते हैं और जो बाद में खानी चाहिए वह चीज हम पहले ही खा लेते हैं और इससे ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ जाती है और इंसुलिन स्पाइक होता है और जिसका मतलब आप जानते ही हैं कि बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है.

जब भी आप खाना खाएं तो पहले 7 से 10 बाइट्स आप सब्जी और सैलेड की खाएं. इसके बाद दही, पनीर, चिकन, एग या जो भी प्रोटीन सोर्स आपकी डाइट में है उसको आप खा लें और सबसे एंड में आप रोटी या चावल वगैरह को खाएं जो कि हाई कार्ब्स होते हैं.

