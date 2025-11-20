Hemoglobin को नेचुरल तरीके से बिना दवा खाएं कैसे बढ़ाएं ? डॉक्टर हंसाजी ने शेयर की ऐसी रेसिपी तेजी से बढ़ेगा हीमोग्लोबिन

How to Improve Hemoglobin Naturally: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर थकान, कमजोरी, चक्कर आना जैसे लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सबके पीछे एक आम लेकिन गंभीर कारण हो सकता है और वो है लो हीमोग्लोबिन या एनीमिया. विशेष रुप से महिलाएं और बच्चे इस स्थिति से ज्यादा प्रभावित होते हैं और इसकी वजह होती है शरीर में आयरन की कमी.

हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है अगर वो पर्याप्त मात्रा मे ना हो तो शरीर और दिमाग दोनों पर उसका बुरा असर पड़ता है. लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान कोई महंगे सप्लीमेंट्स नहीं बल्कि हमारे किचन में ही छिपा है प्राकृतिक पोषण और स्वादिष्ट उपायों के रुप में. डॉक्टर हंसाजी ने फायदेमंद और आसान रेसिपी जो है आयरन रिच हलीम लड्डू जो आपके हीमोग्लोबिन लेवल को नेचुरली बढ़ाने में मदद करेगा और साथ ही देगा रोज की थकान से राहत और ताजगी का एहसास.

आयरन रिच हलीम लड्डू रेसिपी

ये भी पढ़ें: अखरोट, चिया सीड्स और सरसों तेल के अलावा इन वेज चीजो में कूट-कूट कर भरा है Omega 3 । Veg Omega 3 Rich Food

सामग्री

हलीम के बीज 3 टेबल स्पून

सनफ्लॉवर सीड 3 टेबल स्पून

वॉटर मेलन सीड 3 टेबल स्पून

फ्लेकस सीड 3 टेबल स्पून

तिल 3 टेबल स्पून

गुड़ 1 कप

इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून

जायफल पाउडर 1/2 टीस्पून

कद्दू के बीज 3 1/2 टीस्पून

नारियल पानी

विधि

हलीम सीड्स को नारियल पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगोकर रख दें. जब तक ये जैली जैसा ना हो जाए. तब तक आपके सारे सीड्स को हल्की आंच पर रोस्ट करें. जब तक हल्का नटी अरोमा ना आ जाए. अब इनको ठंडा होने के लिए रख दें. अब एक छोटे पैन में गुड़ और 2-3 चम्मच नारियल पानी मिलाकर हल्का गर्म करें. जब तक गुड़ पिघलकर सीरप ना बन जाए. ध्यान रखें की ये ज्यादा ना पक जाए.

अब सभी भुने हुए सीड्स और भीगे हुए हलीम सीड्स को एक साथ मिलाएं. इसमें इलायची और जायफल पाउडर भी मिलाएं. अब इसमें गरम गुड़ का सीरप डालकर अच्छी तरह से मिला लें. अब अपने हाथों में नारियल पानी लगाकर इसके छोटे-छोटे लड्डू बनाकर रख दें. और इनके ठंडे और सूख जाने पर इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दें. ये लड्डू आप 1 हफ्ते तक खा सकते हैं.

हलीम लड्डू खाने के फायदे

हलीम आयरन का नेचुरल सोर्स है. इसको गुड़ के साथ लेने से आयरन का अब्जॉर्पशन बढ़ता है. तिल में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, जो रेड ब्लड सेल्स के लिए जरूरी है. कद्दू के बीज और सनफ्लॉवर सीड्स में जिंक और विटामिन ई होता है जो हेल्दी ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं. फ्लेकस सीड्स और वॉटरमेलन सीड्स में कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स (RBC) के फॉर्मेशन में मददगार होते हैं. इलायची और जायफल पाचन में मदद करते हैं और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्पशन इंप्रूव करते हैं. रोज 1-2 लड्डू हेल्दी स्नैक्स की तरह खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)