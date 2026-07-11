बिना बेकिंग सोडा और ईनो के इडली-डोसा बैटर को सिर्फ 1 घंटे में फर्मेंट कर देगी प्रेशर कुकर की ये ट्रिक

क्या आपका मन नरम इडली या कुरकुरे डोसे खाने का है, लेकिन आप बैटर को फर्मेंट करना भूल गए? तो अब आपको बाहर से बैटर मंगाने या डोसा और इडली को बाहर से ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको बैटर को फर्मेंट करने की ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें आप बिना बेकिंग सोडा या ईनो का इस्तेमाल किए भी आप इस प्रोसेस को तेजी से कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे प्रेशर कुकर की एक आसान ट्रिक जिसकी मदद से आप बिना बेकिंग सोडा या ईनो के बैटर को तेजी से फर्मेंट कर सकते हैं.

फटाफट इडली-डोसा के बैटर को कैसे फर्मेंट करें

पहला तरीका

आपको करना बस ये है कि आपने जो बैटर को तैयार किया है उसको एक कटोरे में निकाल लें और उसमें स्वादानुसार नमक मिलाएं. अब प्रेशर कुकर को हल्का गर्म करें, उसमें बैटर वाले बर्तन को रखें, ढक्कन बंद करें (सीटी लगी होनी चाहिए) और धीमी आंच पर लगभग 5 मिनट तक गर्म करें. इसके बाद आंच को बंद कर दें और बैटर को लगभग 1 घंटे तक कुकर के अंदर ही रहने दें. कुकर के अंदर बनी गर्मी से फर्मेंटेशन की प्रोसेस तेज हो जाती है.

बर्तन का सही चुनाव

एक बात आपको जिसका ध्यान रखना है कि आप किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं. आप बैटर को फर्मेंट करने के लिए प्लास्टिक के बजाय मिट्टी या स्टेनलेस स्टील के बर्तन बेहतर होते हैं क्योंकि ये फर्मेंटेशन के लिए ज्यादा अच्छा माहौल बनाए रखने में मदद करते हैं. इडली और डोसा का बैटर रखने के लिए खास तौर पर स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. ये चीजों को अच्छे से फर्मेंट करने में मदद करता है.

दूसरा तरीका

अगर आपको बैटर जल्दी तैयार चाहिए, तो उसमें थोड़ा सेंधा नमक, आधा चम्मच दही, चौथाई चम्मच चीनी और चौथाई चम्मच नींबू का रस डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इसके बाद बर्तन को ढक दें और जल्दी फर्मेंटेशन के लिए उसे किसी गर्म जगह पर रखें, जैसे गैस स्टोव के पास.

फर्मेंटेशन के ये सबसे तेज तरीके माने जाते हैं, खासकर तब जब आपके पास समय कम हो. नेचुरल रूप से फर्मेंटेड बैटर, जिसे 4 से 7 घंटे तक रखा जाता है, बेहतर टेस्ट, शेप और पचने में आसानी देता है. जब भी पॉसिबल हो, आप इसकी तैयारी पहले से ही कर लें.

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