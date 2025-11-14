करोड़ों लोगों का फेवरेट नाश्ता इडली-डोसा के बैटर को कितनी देर फर्मेंट करना चाहिए? जानिए एक्सपर्ट्स के सीक्रेट्स...

Idli and Dosa easy cooking tips : इडली और डोसा... ये सिर्फ साउथ इंडियन खाना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का फेवरेट नाश्ता है. लेकिन, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की इडली एकदम फूली हुई और सॉफ्ट बनती है, तो कुछ लोगों की थोड़ी चिपकी रह जाती है. इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सीक्रेट है 'फर्मेंटेशन' (Fermentation). अगर आप परफेक्ट इडली-डोसा बनाना चाहते हैं, तो आपको बस यह समझना होगा कि आपके बैटर को कितनी देर तक रेस्ट देना है. आइए, एक्सपर्ट्स की राय में जानते हैं कि इस बैटर को फर्मेंट करने का सही समय क्या है.

कम से कम 6 से 8 घंटे

आमतौर पर, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इडली और डोसा के बैटर को कम से कम 6 से 8 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना चाहिए. पारंपरिक तरीकों में तो इसे रात भर (Overnight) के लिए रखा जाता है. इतने टाइम में चावल और दाल में मौजूद नेचुरल यीस्ट और बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू कर देते हैं.

इस दौरान बैटर के कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर सिंपल कम्पाउंड्स में बदल जाते हैं, जिससे बैटर में खमीर उठता है, यह फूल जाता है और इसमें वो हल्की-सी खट्टी (Tangy) वाली खुशबू और स्वाद आ जाता है, जो हमें पसंद है.

फर्मेंटेशन का समय आपके किचन के तापमान पर निर्भर करता है. यह सबसे ज़रूरी बात है...

अगर आपके यहां मौसम गर्म है, तो बैटर तेज़ी से फर्मेंट होता है. ऐसे में 6 से 8 घंटे का समय काफी होता है.

ठंडे मौसम में फर्मेंटेशन धीमा हो जाता है. इसलिए, बैटर को फूलने में 12 घंटे या इससे ज्यादा का समय भी लग सकता है.

बैटर कब 'तैयार' होता है, ऐसे पहचानें

घड़ी देखने से बहुत जरूरी है बैटर को देखना. आपका बैटर पूरी तरह से तैयार है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए ये तीन बातें याद रखें-

जब बैटर अपनी मात्रा में लगभग दोगुना हो जाए.

बैटर हल्का और हवादार (Light and Airy) महसूस होने लगे.

बैटर से हल्की-सी खट्टी महक (Slightly Sour Aroma) आनी शुरू हो जाए.

इस तरह से फर्मेंट किया गया बैटर न केवल टेस्टी होता है, बल्कि न्यूट्रिशन के मामले में भी बेहतर हो जाता है. इससे खाने में मौजूद पोषक तत्वों को शरीर आसानी से पचा पाता है. इसलिए, अगली बार जब आप इडली-डोसा बनाएं, तो समय को नहीं, बल्कि बैटर के फूलने के जादू को देखें...

