विज्ञापन
विशेष लिंक

एक लौकी और 10 मिनट… तैयार होगा ऐसा पनीर कि सब पूछेंगे कैसे बनाया

लौकी का नाम सुनकर अगर आपके घर में भी लोगों का मुंह बन जाता है तो आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताएंगे जिसमें आप लौकी की मदद से घर पर ही पनीर बनाकर तैयार कर लेंगे. जिसके बाद बड़े क्या बच्चे भी बड़े मजे से इसको खाएंगे.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
एक लौकी और 10 मिनट… तैयार होगा ऐसा पनीर कि सब पूछेंगे कैसे बनाया
लौकी वाला पनीर कभी खाया है?
NDTV

घिया जिसे कई लोग लौकी के नाम से जानते हैं और इसका नाम सुनते ही कई लोगों का मुंह भी बन जाता है. खासकर बात करें बच्चों की तो वो लौकी का नाम सुनते ही भागने लगते हैं. लेकिन वहीं जब पनीर का नाम आता है तो सबके मुंह में पानी और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. लेकिन अगर हम आपसे कहीं की आप लौकी की पनीर बना सकते हैं तो आप शायद हैरान हो जाएंगे. 

इंस्टाग्राम पर प्रिया की जिद्दी मम्मी ने लौकी से ही पनीर बना डाला है और इसकी पूरी रेसिपी भी शेयर की है. तो अगर आप भी हेल्दी लौकी को घर वालों को खिलाना चाहते हैं तो घर पर लौकी से पनीर बनाकर खा सकते हैं. अगर आपके भी बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो ये ट्रिक और रेसिपी आपके बहुत काम आ सकती है. 

तो चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी-

सामग्री 

  • चने की दाल 
  • लौकी 
  • अदरक 
  • हरी मिर्च 
  • धनिया

रेसिपी 

चने की दाल को 4 घंटे के लिए भिगोकर रख दें. लौकी को धोकर के काट लें. अब भीगी हुई चना दाल को लौकी, अदरक, हरी मिर्च और धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छे से पीसकर पेस्ट बना लेना है. 

अब कढ़ाई में घी, रिफाइंड या तेल डालें और इसमें इस पेस्ट को डालकर अच्छी तरह से भून लें. अब एक प्लेट में घी लगाकर पहले से रख लें. जब पेस्ट अच्छी तरह से भुन जाएं तो इसमें इस पेस्ट को डालकर अच्छी तरह से फैला लें. इसके ठंडा होने के बाद इसके पीस काट लें और आपका लौकी वाला पनीर बनकर तैयार है. 

ये भी पढ़ें: वजन घटाना है, तो सिर्फ 1 महीना खा लें ये डिश, बिना कमजोरी तेजी से घटेगा फैट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lauki Ki Sabji Recipe, Food, Recipe, Quick Recipe
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com