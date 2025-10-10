विज्ञापन

Karwa Chauth Mehndi Design: रात को नहीं लगा पाई हैं मेहंदी तो अब इन 20 डिजाइन्स से 5 मिनट में सजा लें हाथ, देखें करवा चौथ के झटपट तैयार होने वाले डिजाइन

Karwa Chauth Quick Mehndi Design Photos: यहां हम आपके लिए कुछ झटपट बनने वाले आसान मेहंदी डिजाइन की फोटोज लेकर आए हैं, जिन्हें आप सिर्फ 5 मिनट में अपने हाथों पर सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Read Time: 3 mins
Share
Karwa Chauth Mehndi Design: रात को नहीं लगा पाई हैं मेहंदी तो अब इन 20 डिजाइन्स से 5 मिनट में सजा लें हाथ, देखें करवा चौथ के झटपट तैयार होने वाले डिजाइन
करवा चौथ के झटपट तैयार होने वाले मेहंदी डिजाइन

Karwa Chauth Mehndi Design Photos: आज यानी 10 अक्टूबर को देशभर में करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं. करवा चौथ पर सोलह श्रृंगार का खास महत्व होता है, जिसमें मेहंदी लगाना सबसे जरूरी माना जाता है. कहा जाता है कि मेहंदी का गहरा रंग पति के प्यार और भाग्य का प्रतीक होता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यस्तता के कारण महिलाएं रात को मेहंदी नहीं लगा पातीं. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है. यहां हम आपके लिए कुछ झटपट बनने वाले आसान मेहंदी डिजाइन की फोटोज लेकर आए हैं, जिन्हें आप सिर्फ 5 मिनट में अपने हाथों पर सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Karwa Chauth 2025: हर जन्म मिले एक-दूसरे का साथ...इन प्यार भरे संदेशों के साथ भेजें करवा चौथ की शुभकामनाएं

फिंगर टिप मेहंदी डिजाइन

अगर आपके पास बहुत कम समय है, तो आप उंगलियों पर छोटी-छोटी बेल, बिंदियां और पत्ती वाले डिजाइन बना सकती हैं. यह डिजाइन सरल भी है और देखने में बेहद खूबसूरत भी लगते हैं.

अरेबिक स्टाइल मेहंदी

अरेबिक डिजाइन हमेशा से ही ट्रेंड में रहता है. इसमें बड़े फूल, पत्ते और बेलें बनाई जाती हैं, जो बहुत जल्दी बन जाती हैं. इसकी खासियत यह है कि आपको पूरा हाथ भरने की जरूरत नहीं होती, फिर भी यह स्टाइलिश लगता है.

सर्कल या मंडला डिजाइन

हथेली के बीच में गोल मंडला डिजाइन बनाएं और उसके चारों ओर छोटे बिंदु या पत्तियां बना दें. यह पारंपरिक भी दिखता है और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है.

टिक्की डिजाइन

हथेली के बीच में एक बड़ी टिक्की (गोल आकार) बनाएं और चारों ओर छोटे फूल या पत्ती का पैटर्न दें. यह डिजाइन देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है.

हाफ हैंड डिजाइन

अगर आपको थोड़ा समय मिल जाए, तो हाथ के आधे हिस्से में बेल या फूल वाला डिजाइन बना लें. इसे बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन यह दिखने में बहुत आकर्षक लगता है.
 

इन बातों का रखें ध्यान
  • मेहंदी लगाने से पहले हाथों को साफ और सूखा रखें.
  • लगाने के बाद नींबू और चीनी का घोल लगाएं ताकि रंग गहरा आए.
  • सूखने के बाद मेहंदी को पानी से तुरंत न धोएं, बल्कि उसे खुद झड़ने दें.

तो इस करवा चौथ पर अगर आप रात को मेहंदी नहीं लगा पाईं हैं, तो इन आसान और खूबसूरत डिजाइनों से सिर्फ कुछ मिनटों में अपने हाथ सजा सकती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karwa Chauth, Karwa Chauth Mehndi, Mehndi Designs, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com