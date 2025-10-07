विज्ञापन

Mehndi Designs for Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं मेहंदी, यहां देखें एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइन

Feet Mehndi Designs for Karwa Chauth 2025: यहां हम आपके लिए कुछ बेहद खूबसूरत डिजाइन लेकर आए हैं. आप इनमें से किसी एक को चुनकर पैरों को सुंदर सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Mehndi Designs for Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर पैरों में लगाएं मेहंदी, यहां देखें एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइन
करवा चौथ पर यहां से चुनकर लगाएं पैरों में मेहंदी

Mehndi Designs for Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का त्योहार हर विवाहित महिला के लिए बेहद खास होता है. इस साल करवा चौथ शुक्रवार, 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं. सोलह श्रृंगार में सजी-धजी महिलाएं इस दिन मेहंदी जरूर लगाती हैं. मेहंदी न केवल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है, बल्कि इसे शुभता का प्रतीक भी माना जाता है. इसके लिए जहां ज्यादातर महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं, वहीं अब पैरों पर मेहंदी लगाने का भी खूब चलन है. पैरों की मेहंदी पूरे लुक को और भी आकर्षक बना देती है. चाहे आप साड़ी पहनें या लहंगा, पैरों में खूबसूरत डिजाइन की मेहंदी आपके पारंपरिक लुक में चार चांद लगा देती है. ऐसे में अगर इस करवा चौथ आप भी अपने पैरों पर मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ बेहद खूबसूरत डिजाइन लेकर आए हैं. आप इनमें से किसी एक को चुनकर पैरों को सुंदर सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

मिनिमल डिजाइन

अगर आपको भारी डिजाइन पसंद नहीं है, तो आप इस तरह के मिनिमल मेहंदी डिजाइन से अपने पैरों को सजा सकती हैं. ये मॉडर्न और सटल दोनों हैं.

मंडला डिजाइन 

मंडला मेहंदी डिजाइन देखने में बेहद सुंदर लगता है. इसमें पैरों के ऊपरी हिस्से पर गोल पैटर्न बनाकर उसे छोटे-छोटे फूलों या बिंदियों से सजाया जा सकता है.

उंगलियों के डिजाइन

पैरों की उंगलियों पर बेल जैसी डिजाइन और फूलों के पैटर्न भी बहुत सुंदर दिखते हैं. ये डिजाइन सिंपल होने के बावजूद बहुत एलीगेंट लगत हैं.

भरी-भीर मेहंदी 

इन सब से अलग अगर आपको भरी-भरी मेहंदी लगाना पसंद है, तो आप इन डिजाइन्स में से किसी एक को चुन सकती हैं. 


