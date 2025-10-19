विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह खाली पेट चबा लें ये हरे पत्ते, इसके बाद जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते

Neem Leaves Benefits: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए सुबह खाली पेट नीम की पत्तियों (Neem leaves) का सेवन बेहद गुणकारी माना जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
सुबह खाली पेट चबा लें ये हरे पत्ते, इसके बाद जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते
Neem Leaves Benefits: सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां चबाकर खाने के फायदे.

Neem Patti Benefits In Hindi: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए सुबह खाली पेट नीम की पत्तियों (Neem leaves) का सेवन करना लाभदायी माना जाता है. नीम के पत्ती में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-वायरल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह के बैक्टीरिया से बचाने में मदद कर सकते हैं. ये हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं. अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट 3-4 नीम की पत्तियों को चबाकर इसका सेवन कर सकते हैं. इस तरह से आपके शरीर को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं. तो चलिए जानते हैं सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां चबाकर खाने के फायदों के बारे में.

नीम की पत्तियां चबाने के फायदे (Neem Ki Patti Khane Ke Fayde)

ये भी पढ़ें: सुबह खाली पेट पी लीजिए लौकी का जूस, उसके बाद जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते

1. लिवर

सुबह खाली पेट नीम की पत्तियों का चबाकर खाना हमारे लिवर को हेल्दी बनाए रखने में भी मदद कर सकता है. क्योंकि नीम लिवर को ड‍िटॉक्‍स करने में मददगार है. 

2. कैविटी

आज के समय में कैविटी की काफी समस्या देखी जाती है. छोटे से लेकर बड़े तक इस समस्या से परेशान हैं. सुबह खाली पेट नीम की पत्तियां चबाने से कैविटी से राहत मिल सकती है. ये मुंह को साफ रखने में और संक्रमण से बचाने में मददगार है.

3. वजन घटाने

सुबह खाली पेट नीम को चबाकर खाने से मेटाबॉल‍िज्‍म बेहतर होता है और एपेटाइट में भी सुधार हो सकता है. इसकी वजह से वजन कम करने में मदद मिल सकती है. अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं.

4. स्किन

खाली पेट नीम की पत्तियां चबा कर खाने से अंदर से सफाई होती है जिससे सारे टॉक्‍सीन्‍स न‍िकल जाते हैं और स्‍क‍िन हेल्‍दी हो जाती है. जिन लोगों को पिंपल ज्‍यादा आते हैं, वो अगर अपने रूटीन में इसे शाम‍िल कर सकते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chewing Neem Leave Empty Stomach, Khali Pet Neem Ki Patti Khane Ke Fayde, Neem Patti Ke Fayde, Chewing Neem Leave, Neem Ki Patti Chabane Ke Fayde, What Diseases Are Cured By Neem Leaves, How Much Neem Leaf To Take Daily, When To Eat Neem Leaves, Neem Ki Patti Kab Khaye, How To Eat Neem Leaves
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com