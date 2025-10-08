Collagen बढ़ाने के लिए क्या करें? Doctor Hansa Yogendra ने बताया घर पर कैसे तैयार करें सीरम और क्या पिएं

Natural Sources of Collagen: कोलेजन हर इंसान के शरीर में पाया जाने वाला एक नेचुरल प्रोटीन का सोर्स है, जो आपके शरीर को पूरी तरह से हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाता है. ये स्किन को ग्लोइंग और यंग बनाए रखने में भी मदद करता है. इसके साथ ही कोलेजन का काम हड्डियों, मांसपेशियों, कार्टिलेज और नाखूनों को भी मजबूत बनाए रखने में बेहद मदद करता है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ ही शरीर में कोलेजन धीरे-धीरे कम होने लगता है. जिससे झुर्रियां, लूज स्किन, हड्डियों की कमजोरी और मसल्स का कमजोर होना जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं. कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारी त्वचा और चेहरे को संरचना और लचीलापन प्रदान करता है. डॉक्टर हंसाजी योगेन्द्र ने एक रील में बताया है कि किस तरह से आप नेचुकली कोलेजन को बूस्ट करते हैं. और इसके लिए आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए.

कोलेजन प्राप्त करने के लिए आप पोल्ट्री, अंडे, डेयरी उत्पाद, सोया और क्विनोआ जैसे फूड आइटम्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये फूड्स स्किन को हेल्दी रखने के साथ-साथ संपूर्ण शरीर को पोषण देने में मदद करते हैं. कुल मिलाकर, कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो न केवल आपकी त्वचा को जवां बनाए रखता है, बल्कि आपके शरीर को अंदर से भी मजबूत करता है.

नेचुरली कोलेजन बूस्ट करने के घरेलू उपाय ( How to Boost Collagen Naturally)

पहला उपाय

विटामिन सी सीरम का उपयोग करें. अगर आप खुद का विटामिन सी सीरम बनाना चाहते हैं तो एक छोटा कप एलोवेरा जेल ले. इसमें एक चम्मच नींबू का रस आधा चम्मच विटामिन ई ऑयल और एक चम्मच हल्दी मिलाएं. इन सामग्रियों को अच्छे से मिला लें और एक स्टेरलाइज्ड बॉटल में रख कर फ्रिज में रख दे. आप इसे एक हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

दूसरा

इसके साथ ही नरियल पानी का सेवन करें. नारियल पानी पीना कोलेजन उत्पादन के लिए दूसरा तरीका है. इस पानी से त्वचा का लचीलापन बढ़ेगा और स्किन मुलायम होगी. इसके साथ ही इसका सेवन पूरे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलेगी. नारियल पानी ना केवल आपकी त्वचा को हाइड्रेट करता है बल्कि आपके शरीर को वो विटामिन और मिनरल्स भी प्रदान करता है जो कोलेजन उत्पादन के लिए आवश्यक है. ये शरीर से टॉक्सिन को बाहर भी निकालता है, जो त्वचा की समस्याओं जैसे मुहासे और सूजन का कारण भी बन सकते हैं.

