रोज एक अनार खाने से क्या होता है? जानिए इसे खाने का सही तरीका

Pomegranate Benefits: आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल और खानपान ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वो खुद पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. जिसकी वजह से लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. इसलिए हेल्दी और फिट रहने के लिए आपको अपनी डाइट में फलों और हरी सब्जियों को शामिल करने की सलाह दी जाती है. आज हम फलों में बात करेंगे अनार की बात करेंगे जो कई सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है. इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीजेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुए भी पाए जाते हैं. ये हार्ट के लिए भी फायदेमंद है. आइए जानते हैं अनार खाने के फायदे.

हर रोज अनार खाने के फायदे ( Roz Anaar Khane ka Fayde)

ये भी पढ़ें: ब्राह्मी और शंखपुष्पी बना सकती है दिमाग को कम्प्यूटर से भी तेज, बस इस ट्रिक के साथ होगा खाना

एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर

अनार में प्यूनिकैलागिन्स, टैनिन्स और एंथोसायनिन जैसे अंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स को खात्मा करने में मदद करते हैं. अनार का सेवन आपके ब्लड वेसल्स को चलीचा और सेहतमंद बनाने में मदद करता है.

कोलेस्ट्रॉल कम करे

कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल. बता दें कि बैड कोलेस्ट्रॉल जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजरता है तो वेसल्स में प्लाक जमा होने लगता है. अनार में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट बैड कोलेस्ट्रॉल को रोकने में मदद करता है. इसका रोजाना सेवन आर्टरीज को साफ करने में भी मदद करता है.

मजबूत ब्लड वेसल्स

अनार में पाए जाने वाले एक्टिव कंपाउंड्स ब्लड वेसल्स को मजबूती देने में मदद करते हैं. ये सेल्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. हर रोज अनार के जूस का सेवन ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करने में मदद करता है.

सूजन कम करे

धमनियों में लगातार बनी रहने वाली सूजन यानी क‍ि inflammation में प्लाक तेजी से बनने लगती हैं. ऐसे में अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं.

अनार खाने का सही तरीका क्या है?

आप अनार को छीलकर डायरेक्ट खा सकती हैं. इसके बीजों में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है.

इसके अलावा आप अनार के जूस का भी सेवन कर सकते हैं. बाजार से जूस लेने से बेहतर है कि आप घर का बना जूस पिएं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)