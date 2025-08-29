विज्ञापन
शिल्पा शेट्टी 50 साल की उम्र में भी उनको देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. अपनी इस फिटनेस के लिए वो पूरे दिन क्या रूटीन फॉलो करती हैं यहा जानें.

50 की उम्र में भी Shilpa Shetty कैसे रखती हैं खुद को फिट, यहां जानें उनका पूरा Diet Chart
शिल्पा शेट्टी का फिटनेस सीक्रेट.
  • शिल्पा शेट्टी हर दिन नोनी जूस का सेवन करती हैं.
  • वो नाश्ते में फ्रूट्स और फाइबर रिच फूड्स खाते हैं.
  • इसके साथ वो नॉर्मली दिनों में घर का सिंपल खाना खाती हैं.
Shilpa Shetty Fitness Secret: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने इस साल अपनी 50वीं सालगिरह मनाई, लेकिन उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है. वो जितनी फिट और खूबसूरत दिखती हैं, उतना ही ध्यान भी अपनी सेहत पर देती हैं. शिल्पा एक बहुत बड़ी फूडी यानी खाने की शौकीन हैं, लेकिन उनका डाइट रूटीन बहुत ही बैलेंस और सिंपल है.  आइए जानते हैं शिल्पा शेट्टी का डेली डाइट प्लान क्या है और वो कैसे अपनी सेहत और खूबसूरती का ध्यान रखती हैं.

शिल्पा शेट्टी का दिन कैसे शुरू होता है?

शिल्पा शेट्टी अपने दिन की शुरुआत नोनी जूस के साथ करती हैं , इसके साथ वो लगभग डेढ़ गिलास गुनगुना पानी पीती हैं जो एक एनर्जी बू्स्टर की तरह काम करता है. इसके बाद वो ऑयल पुलिंग करती हैं. आपको बता दें कि ये एक आयुर्वेदिक तरीका है जिसमें वह 5-10 मिनट तक ठंडा नारियल तेल मुंह में घुमा कर कुल्ला करती हैं. इससे ओरल हेल्थ में सुधार होता है.
इसके साथ ही वो कुछ दिनों एलोवेरा जूस भी लेती हैं जिसमें वो तुलसी के पत्तों, गुड़ और अदरक को साथ में मिलाकर पीती हैं. यह नुस्खा उन्होंने अपनी किताब ‘The Great Indian Diet' में बताया है.

शिल्पा अपने नाश्ते में फाइबर से भरपूर चीजें लेती हैं जैसे ताजे फल, ओट्स और म्यूसली. जब उन्हें सुबह जल्दी होती है तो वो स्मूदी लेती हैं. जिसमें वो बादाम दूध, ओट्स, केला, शहद और दूसरे कुछ फल मिलाती हैं. वो मिड मॉर्निंग में दोबारा हल्का नाश्ता करती हैं, जिसमें वो होल व्हीट एवाकॉडो टोस्ट और दो अंडे खाती हैं. पिंकविला के एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो शक्कर से दूर रहती हैं और उसकी जगह शहद, गुड़ या कोकोनट शुगर का इस्तेमाल करती हैं. 

शिल्पा का लंच

शिल्पा दोपहर के खाने में कोई फैंसी डाइट नहीं लेती हैं, बल्कि घर का बना खाना ही खाती हैं, जिसमें दाल-चावल, रोटी, चिकन करी और सब्ज़ियां होती हैं. अगर वो चिकन नहीं खा रही हैं तो फिश जरूर खाती है ताकि उनको प्रोटीन मिल सके. इसके साथ वो खीरा और गाजर का सलाद लेती हैं. जब वो कुछ हल्का और एक-बाउल मील खाना चाहती हैं, तो वो योगी बाउल खाती हैं – जिसमें ब्राउन राइस या जौ, सलाद, चिकन और सब्ज़ियां होती हैं. इसके साथ ही वो अपने लंच में एक चम्मच देसी घी का जरूर शामिल करती हैं. 

शिल्पा का शाम का नाश्ता और डिनर

शिल्पा लंच और डिनर के बीच बहुत लंबा गैप नहीं रखती हैं. शाम को नाश्ते वो चाय के साथ अंडा या फिर सैंडविच लेती हैं. इसके अलावा वो रात में जल्दी डिनर करना पसंद करती हैं अमूमन शाम 7:30 बजे से पहले. उनका रात का खाना हल्का होता है, जैसे सूप और ग्रिल की हुई कोई चीज. वो कोशिश करती हैं कि रात में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम से कम करें. 

शिल्पा का चीट डे

शिल्पा भले ही डाइट को लेकर सख्त हैं, लेकिन वह अपनी फूड क्रेविंग्स को भी समझती हैं. इसलिए वह हर हफ्ते एक दिन रविवार को चीट डे रखती हैं.

शिल्पा सिर्फ खाने पर ही ध्यान नहीं देतीं, बल्कि वो योग और अलग-अलग एक्सरसाइज भी करती हैं. वो अक्सर अपने सोशल मीडिया पर अपने योगा वीडियो और पोस्ट शेयर करती रहती हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

