 उम्र के हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए? जानिए क्या कहती हैं गाइडलाइंस तभी मिलेगा फायदा

पानी पीने की कोई एक तय मात्रा नहीं होती. उम्र, शरीर और लाइफस्टाइल के हिसाब से पानी की जरूरत बदलती रहती है. सही मात्रा में पानी पीना डिहाइड्रेशन से बचाता है और शरीर को संतुलित रखता है.

 उम्र के हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए?

पानी हमारे जीवन का आधार है. इंसान के शरीर का लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है. पसीना, पेशाब और सांस लेने जैसे कामों के चलते शरीर से लगातार पानी बाहर निकलता रहता है.  लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको रोजाना कितने पानी का सेवन करना चाहिए?

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर व्यक्ति के शरीर को पानी की ज़रूरत एक जैसी नहीं होती. यह जरूरत आपकी उम्र, लाइफस्टाइल, मौसम और कुल हेल्थ  पर डिपेंड करती है. अगर शरीर को जरूरत से कम पानी मिलता है तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, वहीं बहुत ज्यादा पानी पीने से किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और हाइपोनेट्रेमिया जैसी कंडीशन भी पैदा हो सकती है. ऐसे में सही बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कि नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन की सलाह के अनुसार अलग-अलग उम्र में शरीर को कितने पानी की जरूरत होती है.

उम्र के हिसाब से कितना पीना चाहिए पानी? (How much water should you drink according to your age?)

बच्चों और टीनएजर्स -  हेल्थ गाइडलाइंस के मुताबिक, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए रोज़ करीब 1 लीटर पानी काफी होता है. 4 से 8 साल के बच्चों को लगभग 1.2 लीटर और 9 से 13 साल के बच्चों को 1.6 से 1.9 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है.

14 से 18 साल के टीनएजर्स के लिए रोजाना 1.9 से 2.6 लीटर पानी जरूरी माना जाता है. आमतौर पर लड़कों को लड़कियों से थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए होता है.

एडल्ट्स और गर्भवती महिलाएं- 19 साल से ऊपर के पुरुषों के लिए कुल लिक्विड इनटेक लगभग 3.1 लीटर और महिलाओं के लिए 2.7 लीटर माना जाता है. प्रेग्नेंट महिलाओं को करीब 3 लीटर और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को लगभग 3.1 लीटर पानी की जरूरत होती है.

60 साल से ऊपर-  60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को रोजाना 1.6 से 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

