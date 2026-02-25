20 से 30 की उम्र में बढ़ता हाई ब्लड प्रेशर का खतरा, तनाव, जंक फूड और ये 4 गलत आदतें हैं वजह, जानें कैसे रखें BP को कंट्रोल

Young Age Hypertension Risk: पहले एक समय था जब हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को 40 या 50 साल की उम्र के बाद की बीमारी माना जाता था. लेकिन आज हालात बदल चुके हैं. 20 से 30 साल की उम्र के युवा भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. तेज रफ्तार जिंदगी, बदलती खान-पान की आदतें और बढ़ता मानसिक तनाव युवाओं के स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहे हैं. हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी साफ लक्षण के शरीर के अंदर धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता रहता है. कई बार व्यक्ति को तब पता चलता है जब दिल, दिमाग या किडनी पर असर शुरू हो चुका होता है. इसलिए इसे हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है.

युवाओं में हाई ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? | Why is High Blood Pressure Increasing Among Youth?

1. बदलती लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण

आज के समय में फिजिकल एक्टिविटी बेहद कम हो गई है. घंटों लैपटॉप और मोबाइल के सामने बैठना, देर रात तक जागना और नींद पूरी न होना शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है. नींद की कमी से हार्मोन इंबैलेंस होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है.

फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी ब्लड प्रेशर बिगड़ने का एक कारण है.

2. जंक फूड और ज्यादा नमक

पैकेट वाला खाना, फास्ट फूड और ज्यादा नमक का सेवन शरीर में पानी और फैट को रोकता है. इससे नसों पर दबाव बढ़ता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. प्रोसेस्ड फूड में छिपा हुआ सोडियम बड़ी समस्या है.

3. लगातार तनाव

पढ़ाई, करियर और भविष्य की चिंता युवाओं को लगातार तनाव में रखती है. जब तनाव लंबे समय तक रहता है, तो शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देते हैं. इससे खून का प्रवाह कठिन हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. आयुर्वेद भी मन और शरीर के गहरे संबंध को स्वीकार करता है.

4. मोटापा और गलत आदतें

कम उम्र में बढ़ता वजन एक आम समस्या बन चुका है. ज्यादा वजन होने पर दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. धूम्रपान और शराब नसों को कमजोर बनाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बिगड़ सकता है. यदि परिवार में पहले से हाई बीपी की समस्या रही हो, तो खतरा और बढ़ जाता है.

नजरअंदाज न करें ये संकेत

हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते, लेकिन कुछ संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है:

सुबह सिर भारी लगना

बिना वजह थकान

आंखों के सामने धुंधलापन

घबराहट

कभी-कभी नाक से खून आना

समय पर ध्यान न देने पर यह समस्या दिल की बीमारी, स्ट्रोक, किडनी खराब होने और आंखों की रोशनी पर असर डाल सकती है.

बचाव कैसे करें?

रोज ताजे फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज खाएं

नमक और प्रोसेस्ड फूड कम करें

रोज कम से कम 30 मिनट टहलें या योग करें

7-9 घंटे की गहरी नींद लें

मोबाइल और स्क्रीन टाइम सीमित करें

धूम्रपान और शराब से दूरी रखें

युवावस्था एनर्जी और सपनों की उम्र होती है. अगर इस उम्र में स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, तो भविष्य की बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है. हाई ब्लड प्रेशर को हल्के में न लें, रेगुलर चेकअप कराएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं. यही सुरक्षित और लंबी जिंदगी की कुंजी है.

