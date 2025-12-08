विज्ञापन
विशेष लिंक

वजन और उम्र के हिसाब से कितनी Protein की होती है जरूरत?

प्रोटीन को एक बार में लेने की बजाय, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना में बांटकर खाएं. दाल, दही, पनीर, अंडा, चिकन और दालें प्रोटीन के बेहतरीन और सस्ते सोर्स हैं.

Read Time: 3 mins
Share
वजन और उम्र के हिसाब से कितनी Protein की होती है जरूरत?
65+ उम्र वालों को लगभग 1.0 ग्राम से 1.2 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन लेना चाहिए.

Age ke according kitna khaye protein : प्रोटीन (Protein) एक ऐसा नाम है, जो जिम जाने वालों से लेकर आम घर की रसोई तक में सुना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर को, आपकी उम्र और आपके वजन के हिसाब से, आखिर कितनी प्रोटीन की जरूरत है? प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं होता, यह हमारे बाल, नाखून, हड्डियां और शरीर के हर छोटे-बड़े काम के लिए जरूरी है. अगर इसकी कमी हो जाए तो थकावट, कमजोरी और बाल झड़ने जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं.

ऐसे में आइए जानते हैं उम्र के अनुसार प्रोटीन की जरूरत कितनी है.

1. आम इंसान के लिए 

अगर आप वो इंसान हैं जो दिनभर ऑफिस का काम करते हैं या जिनकी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव नहीं है, तो आपके लिए एक आसान नियम है. वजन के हर 1 किलो पर 0.8 ग्राम प्रोटीन. उदाहरण के तौर पर अगर आपका वजन 70 किलो है, तो 70 x 0.8 = 56 ग्राम प्रोटीन रोज आपको चाहिए.

यह प्रोटीन आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है, जैसे सेल्स को रिपेयर करना और एनर्जी बनाए रखना.

2. अगर आप करते हैं कसरत 

जो लोग रोज जिम जाते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन्हें प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है. इसकी वजह यह है कि कसरत के दौरान मसल्स में छोटी-छोटी टूट-फूट होती है, जिसे ठीक करने के लिए प्रोटीन की एक्स्ट्रा खुराक चाहिए.

वजन के हर 1 किलो पर 1.2 ग्राम से लेकर 2.0 ग्राम तक प्रोटीन. मसल बनाने वालों के लिए यह मात्रा 1.6 ग्राम से 2.0 ग्राम प्रति किलो तक जा सकती है. यह आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है.

3. उम्र का फैक्टर 

अक्सर लोग सोचते हैं कि बूढ़े होने पर प्रोटीन की जरूरत कम हो जाती है, पर सच इससे उलटा है. 60-65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में मसल लॉस (sarcopenia) बहुत तेजी से होता है. ताकत और बैलेंस बनाए रखने के लिए इन्हें भी पर्याप्त प्रोटीन चाहिए. 

65+ उम्र वालों को लगभग 1.0 ग्राम से 1.2 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन लेना चाहिए. यह उन्हें कमजोरी से बचाता है और उन्हें चलने-फिरने में मदद करता है.

प्रोटीन को एक बार में लेने की बजाय, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना में बांटकर खाएं. दाल, दही, पनीर, अंडा, चिकन और दालें प्रोटीन के बेहतरीन और सस्ते सोर्स हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Active Lifestyle Protein, Protein Guide, Nutrition Facts, Nutrition Facts Explained
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com