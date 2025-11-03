एक दिन में कितनी मूंगफली खा सकते हैं? कौन लोग बिल्कुल भी न खाएं? फायदे, नुकसान और 17 सवालों के जवाब, FAQs

How Many Peanuts Per Day is Healthy: जैसे ही सर्दियां आती हैं मार्केट में मूंगफली मिलना भी शुरू हो जाती हैं. सर्दियों की ठंडी धूप में जब लोग बैठकर मूंगफली चबाते हैं, तो वो आनंद ही कुछ और होता है. मूंगफली सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि सर्दियों की पहचान बन चुकी है. इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो महंगे ड्राय फ्रूट्स में मिलते हैं. मूंगफली के फायदे इतने हैं कि उन्हें सूचीबद्ध करना भी मुश्किल होगा. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में कितनी मूंगफली खाना सही है? क्या इसे हर कोई खा सकता है? और क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? अगर आप भी बिना सोचे ही मूंगफली खा लेते हैं तो रुक जाइए. यहां पहले मूंगफली से जुड़े 17 सवालों के जवाब जान लीजिए.

मूंगफली खाने के फायदे | Benefits of Eating Peanuts

प्रोटीन का अच्छा स्रोत: मूंगफली में लगभग 25-30 प्रतिशत प्रोटीन होता है, जो मसल्स बनाने और शरीर की मरम्मत के लिए जरूरी है.

हेल्दी फैट्स: इसमें मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं.

फाइबर से भरपूर: मूंगफली पाचन को बेहतर बनाती है और कब्ज से राहत देती है और पेट को साफ करने में मददगार है.

विटामिन और मिनरल्स: इसमें विटामिन ई, B6, फोलेट, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट्स: मूंगफली में रेस्वेराट्रॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कैंसर और दिल की बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है.

इसे भी पढ़े: रोज 1 आंवला खाने से क्या होता है? किस बीमारी में फायदेमंद है? किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? फायदे, नुकसान और 13 FAQs

मूंगफली खाने के नुकसान | Side Effects of Eating Peanuts

ओवरईटिंग से वजन बढ़ सकता है: मूंगफली में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है. ज्यादा मूंगफली खाने से वजन बढ़ सकता है.

एलर्जी का खतरा: कुछ लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है, जिससे स्किन रैश, सूजन या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.

पेट की समस्याएं: अगर आप मूंगफली को ज्यादा मात्रा में खाने हैं तो गैस, मरोड़ या कब्ज की समस्या हो सकती है.

ब्लड प्रेशर और किडनी के मरीजों को सावधानी: नमकीन मूंगफली में सोडियम ज्यादा होता है, जो हाई बीपी या किडनी के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है.

एक दिन में कितनी मूंगफली खा सकते हैं? | How many peanuts can be eaten in a day?

सामान्य स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 50 ग्राम (लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी) मूंगफली खा सकता है. अगर आप वजन घटा रहे हैं, तो 30 ग्राम तक सीमित रखें. भुनी हुई या उबली मूंगफली ज्यादा बेहतर होती है, बजाय डीप फ्राइड या नमकीन मूंगफली के.

कौन लोग मूंगफली न खाएं? | Who should not eat peanuts?

जिन्हें मूंगफली एलर्जी है.

किडनी या लिवर की गंभीर बीमारी वाले.

ब्लड थिनर दवाएं लेने वाले (क्योंकि मूंगफली में विटामिन E होता है)

गंभीर एसिडिटी या गैस की समस्या वाले.

17 जरूरी FAQs: मूंगफली से जुड़े आम सवालों के जवाब | Answers to common questions about peanuts (17 FAQs)

1. क्या मूंगफली वजन बढ़ाती है? | Do peanuts increase weight?

हां, मूंगफली में कैलोरी और फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है. अगर इसे जरूरत से ज्यादा खाया जाए और फिजिकल एक्टिविटी न हो तो वजन बढ़ सकता है. लेकिन, सीमित मात्रा में खाने से यह हेल्दी स्नैक बन सकता है.

2. क्या डायबिटीज वाले मूंगफली खा सकते हैं? | Can diabetics eat peanuts?

हां, लेकिन सीमित मात्रा में और बिना नमक वाली मूंगफली ही खाएं, तो बेहतर होगा. मूंगफली में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिससे ब्लड शुगर धीरे-धीरे बढ़ता है. फिर भी, डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है.

इसे भी पढ़ें: हरी घास पर सुबह नंगे पैर क्यों चलना चाहिए? कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं? क्या कहते हैं साइंटिस्ट? फायदे-नुकसान, पढ़ें 10 FAQs

3. क्या बच्चों को मूंगफली देना सुरक्षित है? | Is it safe to give peanuts to babies?

हां, लेकिन 3 साल से ऊपर के बच्चों को ही दें और पहले यह सुनिश्चित करें कि उन्हें मूंगफली से एलर्जी नहीं है. छोटे बच्चों में मूंगफली से दम घुटने का खतरा भी हो सकता है.

4. क्या मूंगफली रात में खा सकते हैं? | Can we eat peanuts at night?

हां, लेकिन हल्की मात्रा में। रात में भारी खाना पचाना मुश्किल होता है, इसलिए मूंगफली को स्नैक की तरह सीमित मात्रा में ही लें.

5. क्या मूंगफली स्किन के लिए फायदेमंद है? | Are peanuts beneficial for the skin?

हां, मूंगफली में विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और एजिंग से बचाने में मदद करते हैं.

6. क्या मूंगफली बालों के लिए अच्छी है? | Are peanuts good for hair?

हां, मूंगफली में बायोटिन, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ और मजबूती में सहायक होते हैं.

7. क्या मूंगफली गर्म होती है? | Are peanuts hot?

हां, आयुर्वेद के अनुसार मूंगफली शरीर में गर्मी पैदा करती है. इसलिए सर्दियों में इसका सेवन ज्यादा किया जाता है.

8. क्या मूंगफली से कब्ज होता है? | Do peanuts cause constipation?

अगर ज्यादा मात्रा में खाई जाए और पानी कम पिया जाए तो मूंगफली से कब्ज हो सकता है. फाइबर की मात्रा अच्छी है, लेकिन संतुलन जरूरी है.

9. क्या मूंगफली दूध के साथ खा सकते हैं? | Can we eat peanuts with milk?

हां, लेकिन दोनों ही भारी होते हैं. अगर पाचन कमजोर है तो साथ में लेने से गैस या अपच हो सकता है. बेहतर है कि दोनों को अलग-अलग समय पर लिया जाए.

इसे भी पढ़ें: 30 दिन तक बासी मुंह करी पता चबाने से क्या होगा? फायदे मिलेंगे इतने सपने में भी नहीं सोचे होंगे जितने

10. क्या मूंगफली से एलर्जी कैसे पहचानें? | How to recognize peanut allergy?

मूंगफली एलर्जी के लक्षणों में स्किन रैश, खुजली, होंठों या चेहरे की सूजन, सांस लेने में दिक्कत या उल्टी शामिल हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

11. क्या मूंगफली भिगोकर खानी चाहिए? | Should peanuts be soaked and eaten?

हां, भिगोकर खाने से पाचन आसान होता है और एंटी-न्यूट्रिएंट्स जैसे फाइटिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है.

12. क्या मूंगफली और गुड़ साथ खाना फायदेमंद है? | Is it beneficial to eat peanuts and jaggery together?

हां, यह कॉम्बिनेशन आयरन, एनर्जी और गर्मी देने वाला होता है। सर्दियों में यह पारंपरिक स्नैक माना जाता है जो शरीर को गर्म रखता है.

13. क्या मूंगफली से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? | Do peanuts increase cholesterol?

नहीं, मूंगफली में गुड फैट्स होते हैं जो LDL (बुरा कोलेस्ट्रॉल) को कम करने और HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) को बढ़ाने में मदद करते हैं.

14. क्या मूंगफली प्रेग्नेंसी में खा सकते हैं? | Can peanuts be eaten during pregnancy?

हां, अगर महिला को मूंगफली से एलर्जी नहीं है तो यह प्रोटीन और फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत है। लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही सेवन करें.

15. क्या मूंगफली से पिंपल्स होते हैं? | Do peanuts cause pimples?

ऑयली स्किन वालों को मूंगफली ज़्यादा खाने से पिंपल्स हो सकते हैं क्योंकि इसमें फैट्स होते हैं जो कुछ लोगों की स्किन पर असर डालते हैं.

16. क्या मूंगफली एक्सरसाइज के बाद खा सकते हैं? | Can I eat peanuts after exercise?

हां, मूंगफली में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं जो मसल रिकवरी और एनर्जी के लिए फायदेमंद हैं. वर्कआउट के बाद एक मुट्ठी मूंगफली अच्छा स्नैक हो सकता है.

17. क्या पीनट बटर मूंगफली जितना ही फायदेमंद है? | Is peanut butter as beneficial as peanuts?

हां, अगर उसमें शुगर, नमक और प्रिज़रवेटिव्स कम हों. नेचुरल पीनट बटर मूंगफली जितना ही पोषक होता है और आसानी से ब्रेड या स्मूदी में इस्तेमाल किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)