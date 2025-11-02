30 दिन तक बासी मुंह करी पता चबाने से क्या होगा? फायदे मिलेंगे इतने सपने में भी नहीं सोचे होंगे जितने

Curry Patta Chabane Ke Fayde: करी पत्ता सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि ये अनगिनत फायदों का भंडार भी है. आजकल लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं. हेल्दी और फिट रहने के लिए नए-नए तरीके और घरेलू नुस्खों पर भरोसा जता रहे हैं. करी पत्ता या कड़ी पत्ता भी उन्हीं में से एक है. आजकल ज्यादातर लोग अपने घर पर ही करी पत्ता उगा रहे हैं और रोज सुबह खाली पेट चबाकर लाभ ले रहें हैं. लंबे समय से करी पत्ता अपनी मनमोहक सुगंध, स्वाद और अनोखे स्वास्थ्य लाभों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है. इन पत्तों का इस्तेमाल ज्यादातर चटनी, करी, स्टू में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें कच्चा चबाने पर क्या होता है? आइए यहां हम आपको बताते हैं कि रोज सुबह बासी मुंह करी पत्ता क्यों चबाना चाहिए.

करी पत्ता क्यों सेहत के लिए वरदान है?

खाना पकाने में करी पत्ते के इस्तेमाल से लेकर औषधियों और घरेलू नुस्खों में इन पत्तों के अर्क को मिलाने तक, करी पत्ता सिर्फ़ स्वाद बढ़ाने वाले से कहीं बढ़कर है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इसे इतना गुणकारी क्या बनाता है? इसका जवाब करी पत्ते की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो मिलकर इन पत्तों को एक सुपरफ़ूड बनाता है. करी पत्ता में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने, पाचन में सुधार, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं इसके साथ ही हेल्दी स्किन और बालों को बढ़ावा देते हैं.

बासी मुंह करी पत्ता चबाने के फायदे | Benefits of chewing curry leaves on an empty stomach

1. पाचन में फायदेमंद हैं हरी पत्तियां-

करी पत्ते पाचन एंजाइमों को इंस्टिमुलेट करने के लिए जाने जाते हैं, जो भोजन को ज्यादा प्रभावी ढंग से पचाने में मदद करते हैं. इन्हें खाली पेट चबाने से आपका डाइजेशन सिस्टम दिन भर के लिए तैयार हो जाता है और पेट फूलना, गैस या कब्ज जैसी समस्याओं को कम कर सकता है. इसे अपने पेट के लिए एक नेचुरल शुरुआत समझें. करी पत्तों को अपने डेली डाइट में शामिल करने का एक और आसान तरीका है, पत्तों को पानी में उबालकर साधारण चाय बनाना.

ये भी पढ़ें: कभी खराब नहीं होती किचन में रखी ये 5 चीजें, आपके किचन में भी पक्का रखी होंगी

2. वजन घटाने में सहायक है-

हर सुबह करी पत्ते खाना मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये छोटे पत्ते फाइबर और एल्कलॉइड से भरपूर होते हैं जो शरीर को शुद्ध करने और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं. ये फैट के जमाव को भी कम कर सकते हैं और समय के साथ मेटाबॉलिज्म में सुधार कर सकते हैं. हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल के साथ यह सरल आदत आपके वजन घटाने के टारगेट में सहायक हो सकती है.

3. बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है-

करी पत्ते के सबसे पॉपुलर फायदों में से एक बालों पर उनका प्रभाव है. ये एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो स्कैल्प को पोषण देते हैं, बालों का झड़ना कम करते हैं और समय से पहले सफेद होने से भी बचा सकते हैं. रेगुलर करी पत्ते चबाने से बाल अंदर से मजबूत हो सकते हैं.

4. ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना-

डायबिटीज या प्रीडायबिटीज़ से पीड़ित लोगों के लिए करी पत्ते ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. इनमें ऐसे यौगिक होते हैं जो इंसुलिन में सुधार कर सकते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं. सुबह खाली पेट इन्हें चबाना खासतौर से शुगर को बैलेंस करने में मददगार हो सकता है.

Photo Credit: Canva

5. हार्ट के लिए अच्छा-

करी पत्तों में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने की क्षमता के कारण हार्ट की रक्षा करने वाले गुण होते हैं. इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो सूजन से लड़ते हैं, जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर होता है. करी पत्तों से अपना दिन शुरू करने से समय के साथ हेल्दी हार्ट को बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

6. शरीर को डिटॉक्सीफाई करता है-

करी पत्तों में प्राकृतिक डिटॉक्सीफाइंग गुण होते हैं. ये लिवर और ब्लड से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं. यह क्लींजिंग प्रभाव आपको हल्का और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करा सकता है और यहां तक कि त्वचा को भी साफ कर सकता है.

7. इम्यूनिटी बढ़ाता है ये तरीका-

विटामिन A, B, C और E से भरपूर, करी पत्ते इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेहतरीन हैं. इनके जीवाणुरोधी, कवकरोधी और सूजनरोधी गुण इन्हें आम संक्रमणों से बचाने में एक बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करते हैं. इन्हें रोजाना चबाने से आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है.

8. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर-

ये ल्यूटिन, विटामिन C, A और E जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स से लड़ने, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने और बुढ़ापे को धीमा करने में मदद करते हैं.

इसे डेली डाइट में कैसे शामिल करें?

करी पत्तों को रोजाना की डाइट में शामिल करने का एक आसान तरीका है. सुबह सबसे पहले 7-8 करी पत्तों को धोकर धीरे-धीरे चबाएं. अगर स्वाद ज्यादा तीखा लगे तो आप इसे एक गिलास गर्म पानी के साथ ले सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)