मूंगफली का दूध पीने से क्या होता है? सद्गुरू ने बताया कैसे करें तैयार और क्या हैं फायदे

Peanut Milk Benefits by Sadhguru: सद्गुरु बताते हैं की मूंगफली का दूध पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है. साथ ही ये एक पौष्टिक नाश्ता है जिसके सेवन से भूख लंबे समय तक नहीं लगती और वेट लॉस में भी मदद मिलती है.

सद्गुरु ने बताए मूंगफली के दूध के फायदे
File Photo/Freepik

Peanut Milk Benefits: सर्दियों के मौसम में मूंगफली खाना सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जाता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट समेत कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बॉडी को एनर्जी और स्ट्रेंथ देते हैं. इसके सेवन से कई बीमारियों का खतरा कम हो सकता है. आमतौर पर कई लोग मूंगफली को स्नैक्स के रूप में खाते हैं तो कुछ लोग मिठाई में इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं मूंगफली का दूध सेहत भी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. खासतौर से जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनके लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु ने इसे बनाने का तरीका और फायदों के बारे में बताया है. आइए जानते है...

क्या हैं मूंगफली के दूध के फायदे?

सद्गुरु बताते हैं की मूंगफली का दूध पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है. साथ ही ये एक पौष्टिक नाश्ता है जिसके सेवन से भूख लंबे समय तक नहीं लगती और वेट लॉस में भी मदद मिलती है. खासतौर से जो लोग सुबह-सुबह काफी ज्यादा जल्दी में रहते हैं उनके लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये काफी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है. इसके सेवन से शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा. 

कैसे तैयार करें मूंगफली का दूध?

मूंगफली के दूध को तैयार करना बहुत ही ज्यादा आसान है. सद्गुरु बताते हैं कि इसके लिए आप मूंगफली को कम से कम 6 घंटे के लिए भिगोकर रख दें. ध्यान रहे कि आप भीगी हुई मूंगफली का ही इस्तेमाल करें वरना आपका पित्त भी बढ़ सकता है. अब इसके बाद भीगी मूंगफली को पानी के साथ मिक्सी में डाल दें और पीस दें. इसमें आप अपनी पसंद अनुसार केला, आम जैसे फल भी मिक्स कर सकते हैं. साथ ही फ्लेवर के लिए इलायची और मिठास के लिए शहद भी डाला जा सकता है. अगर आप इसे दलिया की तरह खाना चाहते हैं तो गाढ़ा रखें और दूध की तरह पीना चाहते तो मात्रा अनुसार पानी मिला लें. इससे मूंगफली का दूध तैयार हो जाएगा. यह आसानी से 3 मिनट में बनकर तैयार हो सकता है. 

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपको मूंगफली से एलर्जी है या पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं जो मूंगफली के दूध का सेवन न करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

