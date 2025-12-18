मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? रात भर भीगी मूंगफली खाने के 5 फायदे

Peanuts Benefits: सर्दियों के मौसम में मूंगफली का सेवन खूब किया जाता है. हालांकि इसको हर मौसम में ही खाया जाता है लेकिन सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम मूंगफली को हरी चटनी, नमक या फिर गुड़ के साथ खाने का मजा ही कुछ और होता है. आपने भी अपनी पसंद के हिसाब से इसको खाया होगा लेकिन क्या आपने कभी मूंगफली को भिगोकर खाया है. अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं भीगी हुई मूंगफली खाने के फायदों के बार में, जिसे जानने के बाद आप भी इसको भिगोकर खाने लग जाएंगे.

भीगी हुई मूंगफली खाने के फायदे (Soaked Peanuts Benefits)

भीगी हुई मूंगफली में विटामिन ई, फाइबर, बायोटिन और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं. जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं.

भीगी हुई मूंगफली का सेवन करने से पाचन तंत्र हेल्दी रहता है और इसके साथ ही कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है.

भीगी हुई मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. जिससे इसका सेवन करने के बाद आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और आप जंक फूड खाने से बचते हैं. जो आपके वेट लॉस में भी मदद करता है.

मूंगफली में हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है. बता दें कि हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरे को भी कम करने में मदद करता है.

मूंगफली में विटामिन ई, बायोटिन और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जो स्किन को अंदर से ग्लोइंग और चमकदार बनाने में भी मदद करता है.

अगर आप मूंगफली को भिगोकर या कच्चा नहीं खा पा रहे हैं तो आप इसकी चिक्की को घर पर बनाकर भी खा सकते हैं. ये खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी है. आइए जानके हैं मूंगफली चिक्की बनाने की विधि.

मूंगफली चिक्की घर पर कैसे बनाएं

250 ग्राम मूंगफली

200 ग्राम गुड़

25 ग्राम मक्खन

मूंगफली को भून लें और मोटे तौर पर क्रश कर लें. अब गुड़ को 1/2 कप पानी डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं. इस सिरप को तब तक उबलने दें जब यह पूरी तरह गाढ़ा न हो जाए. आप चाहे तो ठंडे पानी में इसकी कुछ बूंदे डालकर चेक भी कर सकते हैं की यह गाढ़ा हुआ है या नहीं. इसके बाद इसमें मूंगफली डालकर अच्छे से मिलाएं. अब एक ट्रे में घी लगा लें और तैयार किए गए मिश्रण को फैलाएं. इस मिश्रण को 1 इंच मोटाई में फैलाएं.जब यह पूरी तरह ठंडा हो जाएं तो इसके चौकोर पीस काटें और एयर टाइट कनटेंनर में भरकर रख लें.

मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है ( Which Vitamin In Peanuts)

मूंगफली में पाए जाने वाले विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन बी (B-complex) (जैसे फोलेट/B9) और विटामिन ई (Vitamin E) पाया जाता है.

