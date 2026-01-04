विज्ञापन

कौन है अब्दुल रहमान, जो है बॉलीवुड का सुपरस्टार, नेटवर्थ में सबको छोड़ा पीछे

आज हम आपको बताते हैं अब्दुल रहमान नाम के शख्स की कहानी, जो एक सपना लेकर माया नगरी में आया और आज बॉलीवुड का बादशाह बन गया.

शाहरुख खान को उनकी नानी कहती थी अब्दुल रहमान

बॉलीवुड इंडस्ट्री मैं वैसे तो कई सारे स्टार हैं, लेकिन सुपरस्टार या मेगास्टार का टाइटल कुछ चुनिंदा एक्टरों को ही दिया गया हैं. ऐसे ही एक एक्टर की कहानी आज हम आपको बताते हैं, जो दिल्ली से एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आया. शुरुआत में टीवी से अपने करियर की शुरुआत की और फिर बॉलीवुड में एंट्री करके यहां के बादशाह बन गए. इंस्टाग्राम पर इंडियाज गॉट टैलेंट का एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इसमें मैजिक बॉय कबीर अब्दुल रहमान की कहानी को जज के सामने प्रेजेंट करते हैं, जज भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अब्दुल रहमान कौन है?

उसके बाद उन्हें पता चलता है कि अब्दुल रहमान कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान हैं, जो बॉलीवुड के बादशाह हैं. सोशल मीडिया पर इस शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

अब्दुल रहमान से शाहरुख खान बनने की कहानी

शाहरुख खान का असली नाम अब्दुल रहमान था, जो उनकी नानी ने उन्हें दिया था. लेकिन बाद में उनके पिता ने उनका नाम शाहरुख खान कर दिया, जिसका मतलब होता है राजा का चेहरा. उन्होंने अपने पिता के दिए हुए नाम को साकार करके दिखाया और वो बॉलीवुड में राजा का चेहरा बने, उन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता हैं. उन्होंने बिना फिल्मी बैकग्राउंड के मुंबई आकर इंडस्ट्री पर राज किया और आज अब्दुल रहमान बॉलीवुड के बादशाह बन गए हैं.

शाहरुख खान की नेटवर्थ

नेट वर्थ के मामले में उन्होंने सभी एक्टर्स को पीछे छोड़ दिया है, उनकी नेट वर्थ करीब 12,490 करोड़ रुपए है, जिसका मेन सोर्स फिल्मों की फीस, प्रॉफिट शेयर, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और वीएफएस प्रोडक्शन हाउस है. शाहरुख खान कई बड़े इंटरनेशनल ब्रांड एंडोर्समेंट और इंटरनेशनल इवेंट्स करते हैं और उनके कई बिजनेस इंवेस्टमेंट्स भी शामिल हैं, जिससे उनकी नेट वर्थ हजारों करोड़ रुपए हो चुकी है. वो भारत के सबसे अमीर एक्टर्स में शामिल हैं.

