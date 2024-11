How many egg can I eat per day? अंडे, जो कि एक सुपरफूड माने जाते हैं, प्रोटीन से भरपूर होते हैं और हेल्थ को बूस्ट करने में मदद करते हैं. एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी अगर आपको अपनी डेली प्रोटीन की जरूरत पूरी करनी है, तो अंडे (Ade khane ke fayde) एक बेहतरीन ऑप्शन हैं. लेकिन सवाल ये है कि एक दिन में कितने अंडे खाए जा सकते हैं?

डॉ अरुण एल नाइक के इंस्टाग्राम अकाउंट doclogues पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, आप जितने चाहें उतने एग वाइट्स खा सकते हैं, क्योंकि इनमें केवल प्रोटीन होता है और बाकी कुछ नहीं. मतलब, प्रोटीन के लिए एग वाइट्स की कोई लिमिट नहीं है. तो जिन लोगों को प्रोटीन की चिंता है, वो एग वाइट्स के लिए बिलकुल चिंता न करें.

हर दिन कितने अंडे खाने चाहिए?

एग योक की लीमिट

लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है एग योक यानी अंडे की जर्दी को लेकर. एग योक में विटामिन D, हेल्दी फैट्स, ओमेगा-3 फैट्स और थोड़ा-सा कोलेस्ट्रॉल भी होता है. इसमें कोई डाउट नहीं कि योक का कोलेस्ट्रॉल हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है. हमारा लिवर खुद हमारे शरीर के 75% कोलेस्ट्रॉल को बनाता है और केवल 25% डाइट से आता है. एक योक में लगभग 185 mg कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि डेली रिक्वायरमेंट लगभग 300 mg तक होती है. इसका मतलब, हेल्थ के लिहाज से आप एक दिन में दो योक से ज्यादा न लें.

सेहत के लिए क्या है सही?

अगर किसी को हार्ट संबंधी कोई दिक्कत है, तो एक्सपर्ट्स की सलाह है कि एक दिन में एक ही योक तक सीमित रहें. इससे आप कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बना सकते हैं और हार्ट हेल्थ को भी बनाए रख सकते हैं. तो अब आप जान गए हैं कि कैसे अंडों को सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना है. एग वाइट्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन योक पर थोड़ा ध्यान दें. इससे आप प्रोटीन का बूस्ट भी पाएंगे और हेल्थ का बैलेंस भी बनाए रखेंगे. तो अगली बार जब आप ब्रेकफास्ट में ऑमलेट या प्रोटीन शेक में अंडे डालें, तो याद रखें - एग वाइट्स खुलकर ले, लेकिन योक लिमिट में ले. इस तरह से आप अंडे जैसे टेस्टी और हेल्दी सुपरफूड का भरपूर मजा ले सकते हैं.

Lungs: Location, Anatomy, Function & Complications in Hindi | Watch Video

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)