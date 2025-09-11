विज्ञापन
ब्रेकफास्ट ने खाई जाने वाली ये 12 पॉपुलर चीजें आखिर कितनी हेल्दी? Dr. Saurabh Sethi ने 10 में से दिए इतने नंबर

Healthy Breakfast Items Ranked: डॉ. सौरभ सेठी ने इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम्स को गट हेल्थ के आधार पर 1 से 10 के स्केल पर रैंक किया. यहां पढ़िए.

Healthy Breakfast Items Ranked: आजकल हर कोई हेल्दी रहने की कोशिश कर रहा है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपका दिन कैसे शुरू होता है, यानी आपका नाश्ता, आपके पेट की सेहत पर गहरा असर डालता है? पेट की सेहत यानी गट हेल्थ सिर्फ पाचन से जुड़ी नहीं होती, बल्कि यह आपकी इम्यूनिटी, मूड और एनर्जी लेवल को भी प्रभावित करती है. इसी विषय पर AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने एक खास वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम्स को गट हेल्थ के आधार पर 1 से 10 के स्केल पर रैंक किया. कुछ चीजें इतनी खराब थीं कि उन्हें माइनस स्कोर मिला, जबकि कुछ नाश्ते पेट के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुए. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा नाश्ता आपके पेट को फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान, तो यह जानकारी आपके लिए है.

डॉ. सौरभ सेठी ने किन नाश्ते के विकल्पों को कितने नंबर दिए?

उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन-से ब्रेकफास्ट पेट के लिए अच्छे हैं और कौन-से नहीं. आइए जानें उनकी रैंकिंग:

  1. उपमा या सब्ज़ियों के साथ नमकीन ओट्स - 5/10
  2. स्प्राउटेड ग्रेन टोस्ट और नट बटर - 6/10
  3. सादा होल व्हीट टोस्ट और जैम - 3/10
  4. बाजार में मिलने वाला ग्रेनोला - 2/10
  5. व्हाइट ब्रेड टोस्ट और बटर - 1/10
  6. स्टील कट ओट्स और केला या खजूर - 4/10
  7. सब्ज़ियों और अंडे का स्क्रैम्बल - 9/10
  8. स्मूदी जिसमें बिना चीनी वाला कैफिर, बेरीज और पालक हो - 7/10
  9. ओवरनाइट ओट्स और चिया या फ्लैक्स सीड्स - 8/10
  10. ग्रीक योगर्ट और बेरीज - 10/10
  11. मीठे ब्रेकफास्ट सीरियल्स - -5/10
  12. फास्ट फूड बुरिटो - -10/10

आप इन ब्रेकफास्ट ऑप्शन्स की रैंकिंग को देखकर ही अपने ब्रेकफास्ट का चुनाव कर सकते हैं और हेल्दी रहने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

