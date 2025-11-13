विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह नाश्ते में भूलकर न खाएं ये 3 चीजें, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने

3 Worst Breakfast Foods: अब सवाल यह कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको ब्रेकफास्ट में खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है. आइए जानते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सुबह नाश्ते में भूलकर न खाएं ये 3 चीजें, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने
What is the most unhealthy breakfast food?

3 Worst Breakfast Foods: नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना माना जाता है क्योंकि यह हमारे पूरे दिन की एनर्जी और मूड को प्रभावित करता है. इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नाश्ते में हमेशा हेल्दी चीजें खानी चाहिए ताकि शरीर तंदरुस्त और मन खुश रहे है. बहुत से लोग जल्दी में या स्वाद के चक्कर में ऐसी चीजें खा लेते हैं जो सुबह के वक्त शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं. अब सवाल यह कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको ब्रेकफास्ट में खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है. आइए जानते हैं.

सुबह नाश्ते में क्या नहीं खाना चाहिए?

तली-भुनी चीजें: सुबह नाश्ते में तली-भुनी चीजें जैसे समोसा, कचौरी, परांठे में बहुत ज्यादा तेल, पकौड़े या पनीर की भुजिया जैसी चीजों का सेवन पेट के लिए नुकसानदायक माना जा सकता है. सुबह के समय भारी और तैलीय चीजें खाने से गैस और एसिडिटी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए पेट को ठीक रखने के लिए हल्का नाश्ता जैसे दलिया, ओट्स, पोहा या इडली-सांभर जैसी चीजों को ही खाना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: चुकंदर का हलवा कैसे बनता है?

खाली पेट चाय या कॉफी: कई लोगों को सुबह उठते ही सबसे पहले चाय या कॉफी चाहिए होती है, लेकिन क्या आप जानते है यह आदत सेहत के लिए हानिकारक हो साबित हो सकती है. चाय या कॉफी में कैफीन होता है जो पेट में एसिड को बढ़ा सकता है और पेट दर्द, जलन और गैस की समस्या का कारण बन सकता है. सुबह खाली पेट चाय या कॉफी का सेवन शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या की वजह भी बन सकता है.

जंक फूड और प्रोसेस्ड चीजें: सुबह खाली पेट बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स या सैंडविच जैसी प्रोसेस्ड फूड खाना शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. इनमें फाइबर कम और नमक, तेल, मसाले ज्यादा होते हैं, जो पाचन को बिगाड़ सकते हैं और मोटापे का कारण बन सकते हैं. इसलिए सुबह के समय ब्राउन ब्रेड सैंडविच, उबले अंडे, मूंग दाल चीला या बेसन का चिल्ला जैसी चीजों का सेवन फायदेमंद माना जा सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Unhealthy Breakfast Foods, Breakfast Items To Avoid, Bad Breakfast For Digestion, Stomach Bloating Breakfast Foods, Breakfast Mistakes For Gut Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com