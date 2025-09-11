खाली पेट फल खाने के फायदे और नुकसान, क्या है सही तरीका? जानिए

Khali Pet Phal Khane Ke Fayde Aur Nuksan: फल खाना जरूरी है और हम फलों को किसी भी समय खाना पसंद करते हैं. चाहे सुबह खाली पेट हो या रात में. हमें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता. हालांकि फल खाने का सही समय पता होना बहुत जरूरी है. कोई भी चीज चाहे वह फल ही क्यों न हो सही समय और सही तरीके न खाई जाय तो नुकसान कर सकती है. हममें से बहुत से लोगों को लगता है सुबह खाली पेट फल खाना सबसे हेल्दी है. लेकिन, क्या आप जानते हैं ये आदत आपके लिए भारी पड़ सकती है. हम सभी जानते हैं कि फल सेहत के लिए कितने फायदेमंद होते हैं.

फलों में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि फल खाने का सही समय क्या है? खासकर जब बात खाली पेट फल खाने की हो, तो यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है.

ये भी पढ़ें- दही को बिना फ्रिज के लंबे समय तक स्टोर करने की 5 आसान ट्रिक, बस आपको करना होगा ये काम

कई लोग सुबह उठते ही फल खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि खाली पेट फल खाना नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में भ्रम पैदा हो जाता है कि क्या करें और क्या न करें. यहां हम आपको बताएंगे कि खाली पेट फल खाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और फल खाने का सबसे सही तरीका क्या है.

खाली पेट फल खाने के फायदे- (Benefits of Eating Fruits On Empty Stomach | Khali Pet Phal Khane Ke Nuksan)

1. पाचन तंत्र को करता है एक्टिव

सुबह खाली पेट फल खाने से पाचन क्रिया तेज होती है. फलों में मौजूद फाइबर पेट को साफ करने में मदद करता है. फल डिटॉक्स करने और कब्ज की समस्या से बचाते हैं.

2. डिटॉक्स करता है शरीर को फल

अगर आप अपने शरीर से गंदगी, टॉक्सिन्स बाहर निकालना चाहते हैं तो सुबह फल खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. फल शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, जिससे स्किन साफ होती है और शरीर हल्का महसूस होता है.

ये भी पढ़ें- रोज 1 महीने तक भीगी किशमिश खाने के फायदे और नुकसान, जानें सबसे सही तरीका

3. एनर्जी देता है

फलों में नेचुरल शुगर होती है जो शरीर को तुरंत एनर्जी देती हैं, खासकर सुबह के समय जब आप फल खाते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिल जाती है.

4. वजन घटाने में मददगार

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो खाली पेट फल खाना एक अच्छा विकल्प है क्योंकि यह कम कैलोरी में ज्यादा पोषण देता है. हेल्दी रहने के लिए फलों का सेवन बहुत जरूरी है.

5. स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं और बालों को मजबूत करते हैं. सुबह फल खाना आपके बालों और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.

खाली पेट फल खाने के नुकसान- (Disadvantages of Eating Fruits on Empty Stomach | Khali Pet Phal Khane Ke Nuksan)

एसिडिटी की समस्या कुछ फल जैसे संतरा, नींबू, अनानास आदि में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जो खाली पेट लेने पर पेट में जलन या गैस पैदा कर सकती है.

ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है डायबिटीज़ के मरीजों को खाली पेट मीठे फल जैसे केला या आम खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है.

पेट में ऐंठन या दर्द कुछ लोगों को खाली पेट फल खाने से पेट में ऐंठन या असहजता महसूस होती है, खासकर अगर पाचन कमजोर हो.

फल खाने का सही तरीका (Right Way to Eat Fruit)

सुबह उठने के 30 मिनट बाद फल खाएं, ताकि पेट थोड़ा एक्टिव हो जाए.

फलों को कभी दूध या भारी खाने के साथ न मिलाएं.

एक बार में एक ही तरह के फल खाएं, खासकर अगर पेट सेंसिटिव है.

मौसमी फल चुनें, जो ताजे और लोकल हों.

फलों को अच्छे से धोकर ही खाएं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)