दूध में हरी मिर्च डालकर दही जमाना कितना आसान? ऐसा करने से क्यों जम जाता है दही और सही तरीका क्या है?

Hari Mirch Se Dahi Jamane Ka Tarika: हमारे घरों में दही जमाना एक आम परंपरा है. अक्सर दादी-नानी कुछ ना कुछ घरेलू जुगाड़ बताती रहती हैं, जिनमें से एक है दूध में हरी मिर्च डालकर दही जमाना भी है. सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह तरीका सच में काम करता है. कई बार ऐसा होता है कि घर पर दही जमाने का स्टार्ट कल्चर यानी जमावट, जामन खत्म हो जाती है या हमारे पास दही का एक चम्मच भी नहीं होता, तो दही जमाने के घरेलू तरीके काफी मददगार होते हैं. ऐसे में लोग हरी मिर्च का सहारा लेते हैं. दही जमाने के लिए हरी मिर्च डालने वाला हैक काफी पॉपुलर है. लेकिन, आखिर हरी मिर्च से दही जमता कैसे है? क्या यह सच में सुरक्षित है? और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए? आइए सरल भाषा में समझते हैं.

हरी मिर्च से दही क्यों जम जाता है? वैज्ञानिक वजह | Why does green chilli curdle?

हरी मिर्च के डंठल (स्टेम) पर कुछ नेचुरल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया (LAB) मौजूद रहते हैं. यही वही बैक्टीरिया हैं जो दही की जमावट में मदद करते हैं.

जैसे ही हरी मिर्च को गर्म दूध में डाला जाता है:

ये बैक्टीरिया दूध के लैक्टोज (दूध की शक्कर) को तोड़कर लैक्टिक एसिड बनाते हैं.

यही लैक्टिक एसिड दूध को धीरे-धीरे गाढ़ा करके उसे दही में बदल देता है.

मतलब, हरी मिर्च दही जमाने का एक प्राकृतिक स्टार्टर कल्चर की तरह काम करती है.

क्या हरी मिर्च से जमा दही खाने के लिए सुरक्षित है?

जब हम हरी मिर्च डालकर दही जमाते हैं, तो मन में एक ये सवाल भी होता है कि क्या हरी मिर्च से जमाया गया दही खाने के लिए सुरक्षित है. हां, यह तरीका आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी हैं:

सिर्फ अच्छी क्वालिटी की ताजी हरी मिर्च उपयोग करें.

मिर्च धोने के बाद डंठल को ज्यादा न रगड़ें, वरना बैक्टीरिया हट सकते हैं.

यह तरीका परंपरागत दही जमावट की तुलना में थोड़ा धीमा काम करता है.

दही की क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन बाजार या दही कल्चर जितनी एकसमान नहीं रहती.

हरी मिर्च से दही जमाने का सही तरीका | Right Way to Set Curd With Green Chillies

सामग्री:

500 ml दूध

2–3 ताज़ी हरी मिर्च (डंठल सहित)

हरी मिर्च से दही जमाने का तरीका | Method of making curd with green chillies

दूध को उबालकर हल्का ठंडा होने दें.

जब दूध गर्माहट वाला (गुनगुना) हो जाए, ना बहुत गरम, ना ठंडा – तभी मिर्च डालें.

हरी मिर्च को डंठल वाली साइड से ही दूध में डुबोएं.

बर्तन को ढककर 6–8 घंटे के लिए गर्म स्थान पर रख दें.

इस समय में हरी मिर्च का प्राकृतिक बैक्टीरिया दूध को जमाना शुरू कर देता है.

कुछ घंटों बाद आपका दही तैयार मिलेगा.

क्या यह तरीका रोज उपयोग करना चाहिए? | Should this Method be Used Daily?

अगर आप रोज इसी तरीके से दही जमाना चाहते हैं तो ऐसा न करें. यह तरीका इमरजेंसी में एक-दो बार ठीक है.

रोजाना दही जमाने के लिए बेहतर है कि एक बार बना हुआ दही बचाकर रखें और उसी का चम्मच इस्तेमाल करें.

इससे दही जल्दी जमता है. उसकी स्वाद और बनावट बेहतर रहती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)