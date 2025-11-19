मिल गया घर से चूहे भगाने का चमत्कारी नुस्खा, बस किचन में मौजूद 3 चीजें करेंगी कमाल, दोबारा पास भी नहीं भटकेंगे

How to Get Rid of Rats From Home: चूहे घर में घुस आएं, तो चैन से जीना मुश्किल हो जाता है. चाहे किचन हो, स्टोर रूम, अलमारी या फिर सोफे के पीछे. ये छोटे लेकिन बेहद परेशान करने वाले जीव हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा देते हैं. खाना कुतरते हैं, वायर खराब करते हैं, नालियां जाम करते हैं और कई बार तो बीमारियां भी फैलाने का कारण बन जाते हैं. बाजार में मिलने वाले चूहे भगाने वाले केमिकल या जहर (रैट पॉयजन) न सिर्फ खतरनाक होते हैं बल्कि घर में छोटे बच्चे, पालतू जानवर या बुजुर्ग हों तो और भी जोखिम बढ़ जाता है. यही वजह है कि लोग हमेशा एक ऐसे घरेलू और सुरक्षित उपाय की तलाश में रहते हैं, जो असरदार भी हो और नुकसानदायक भी न हो.

इसी बीच इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक वीडियो में एक योग गुरु ने ऐसा आसान, सस्ता और बेहतरीन नुस्खा बताया है, जिसे अपनाकर आप चूहों को बिना नुकसान पहुंचाए चुटकियों में घर से दूर भगा सकते हैं. यह नुस्खा पूरी तरह प्राकृतिक चीजों से तैयार होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि चूहे इसे पसंद नहीं करते, बल्कि इसकी गंध से भाग खड़े होते हैं.

चमत्कारी घरेलू नुस्खा क्या है?

पुदीने का रस - 2 चम्मच

सिरका - 2 चम्मच

नींबू का रस - 1 चम्मच

एक गिलास पानी

इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. इस तैयार सॉल्यूशन को स्प्रे बोतल में भर दें.

चूहों पर यह नुस्खा इतना असरदार क्यों है?

चूहों की सबसे बड़ी ताकत उनकी सूंघने की क्षमता होती है. मनुष्य के मुकाबले चूहों की सूंघने की शक्ति कई गुना ज्यादा होती है. इस नुस्खे में मौजूद तीनों चीजें पुदीना, सिरका और नींबू, तीनों की गंध बहुत तेज और तीखी होती है. यह गंध चूहों के लिए काफी स्टॉन्ग और इरिटेटिंग होती है. योग गुरु के अनुसार, यह सुगंध उनके नर्वस सिस्टम पर असर डालती है, जिससे वे खुद-ब-खुद उस जगह से दूर होने लगते हैं.

पुदीना - इसकी स्मेल चूहों के लिए बेहद असहनीय होती है.

सिरका - इसकी तीक्ष्ण गंध उनके सेंस को डिस्टरब करती है.

नींबू - इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड तेज गंध पैदा करता है जो चूहों को पसंद नहीं आता.

तीनों की गंध का मिश्रण चूहों को यह एहसास देता है कि यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है.

इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कैसे करें?

जिस जगह चूहे अक्सर दिखते हों, किचन सिंक के पास, गैस कनेक्शन के पास, स्टोर रूम के कोनों में, फ्रिज के पीछे, वॉशिंग मशीन के आसपास वहां रोज 1–2 बार इस सॉल्यूशन को स्प्रे करें. रात को सोने से पहले स्प्रे करने से इसका असर और भी ज्यादा मिलता है. जरूरत लगे तो इसे हफ्ते में 2–3 बार दोबारा तैयार करके उपयोग करें.

क्या यह नुस्खा सुरक्षित है?

हां, यह पूरी तरह सुरक्षित है बच्चों के लिए, पालतू जानवरों के लिए, आपकी किचन और घर की चीजों के लिए इसमें कोई भी केमिकल, जहर या हानिकारक पदार्थ नहीं है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)