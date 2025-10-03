हाई कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें? आपकी किचन में मौजूद ये फूड्स करेंगे मदद

Cholesterol Kam Karne Ke Liye Kya Khayen: डाइट या तो हमे स्वस्थ रख सकती है या बीमारियों का शिकार बना सकती है. कई लोगों को बाहर की बनी चीजें ज्यादा पसंद आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं स्वाद से भरपूर ये चीजें शरीर के लिए कितनी हानिकारक हो सकती हैं. आज के समय में बाहर का खाना कई रोगों का कारण बन रहा है और उन्हें में से एक रोग है हृदय रोग. इसका एक बड़ा कारण है शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल का स्तर. कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड (फैट) है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन इसका ज्यादा मात्रा में होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. यहां हम कुछ फूड्स के बारे में बता रहे हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मददगार हैं.

क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल तेजी से घटता है? | What Reduces Cholesterol Quickly?

अलसी के बीज: अलसी के बीज में ओमेगा-3 और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. अगर आप इसे दही, सलाद या स्मूदी में डालकर खाते हैं तो शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और दिल को मजबूत बना सकते हैं.

ड्राई फ्रूट्स: बादाम, अखरोट, पिस्ता जैसे नट्स में हेल्दी फैट्स, विटामिन ई और फाइबर पाए जाते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. रोजाना एक मुट्ठी नट्स खाना हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जा सकता है.

ओट्स: ओट्स में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो आपके रक्त में (LDL) खराब कोलेस्ट्रॉल को कम सकता है. यह फाइबर आंत में कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित होने से रोकता है. साबुत अनाज जैसे बाजरा, जौ और ब्राउन राइस का सेवन भी लाभकारी है.

एवोकाडो: एवोकाडो में मोनोअनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि दिल की सेहत के लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं. यह LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करके HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. इसे सलाद में मिलाकर या स्मूदी में डालकर सेवन किया जा सकता है.

