आज क्या बनाऊं: ठंड में जरूर बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर तिल-मावा बर्फी, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले

सर्दियों के मौसम में तरह-तरह की स्वादिष्ट रेसिपीज बनाई जाती हैं फिर चाहे वो मीठा हो या नमकीन. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बता रहे हैं जो न सिर्फ आपके मीठे की क्रेविंग को शांत करेगी बल्कि सेहत के लिए भी कमाल है. क्योंकि इसे तिल से बनाया जाता है. तिल का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर, विटामिन, जैसे बी1, विटामिन बी3, विटामिन बी6, विटामिन फोलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं.

कैसे बनाएं तिल मावा बर्फी- (How To Make Til Mawa Barfi Recipe)

सामग्री-

तिल

मावा

चीनी

घी

इलायची पाउडर

केशर

बादाम

पिस्ता

विधि-

तिल मावा बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तिल को मध्यम आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. ठंडा होने दें और दरदरा पीस लें. एक पैन में घी गरम करें और मावा डालकर मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भूनें. इसमें पिसा हुआ तिल, चीनी, इलायची पाउडर, और केशर (यदि उपयोग कर रहे हैं) मिलाएं. अच्छी तरह मिलाएं. मिश्रण को मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक यह गाढ़ा न हो जाए और पैन से नहीं छोड़ने लगे. एक थरथरे या प्लेट में घी लगाकर मिश्रण को फैलाएं और समतल करें. ठंडा होने दें, फिर बर्फी के आकार में काट लें. कटे हुए मेवों से सजाएं और सर्व करें.

तिल खाने के फायदे- (Til Khane Ke Fayde)

ठंड के मौसम में तिल का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद गुण हड्डियों को मजबूत बनाने और जोड़ों के दर्द की समस्या को दूर करने में भी मददगार है. अगर आप रोजाना इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो तनाव को कम करने और बालों को घना बनाने में मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं उससे हार्ट को हेल्दी रखने में भी मदद मिल सकती है. लेकिन डायबिटीज के मरीज हैं तो तिल मावा से बने लड्डू को सीमित मात्रा में ही सेवन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)