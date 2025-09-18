बार-बार लगती है भूख तो खाएं ये हेल्दी फूड आइटम्स, ना बढ़ेगा वजन हो जाएंगे हेल्दी और फिट

Healthy Eating: आजकल लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसमें उनको खाने के लिए सही से वक्त नहीं मिल पाता है. भूख लगने पर जंक फूड या इंस्टेंट फूड का सहारा ले लेते हैं. जिसकी वजह से बार-बार भूख लगना बेहद ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता या भूख जल्दी लगती है, तो हम अक्सर जंक फूड, फ्राईड या ज्यादा शक्कर वाले खाने की ओर आकर्षित हो जाते हैं. जो हमारी सेहत के लिए भी बेहद नुकसानदायक होता है. अगर आप भी बार-बार लगने वाली भूख को कंट्रोल करना चाहते हैं और भूख लगने पर कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये पौष्टिक फूड आइटम्स आपके बेहद काम आ सकते हैं.

यहां हम आपको कुछ ऐसे हेल्दी आइटम्स बताने जा रहे हैं जिन्हें आप बार-बार लगने वाली भूख के समय खाकर अनहेल्दी खाने से बच सकते हैं.

मूंगफली या बादाम जैसे मेवे

मूंगफली और मेवे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं. इनका सेवन आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर भूख को कंट्रोल भी करता है.

फ्रूट्स

फलों में नेचुरल शुगर और फाइबर पाया जाता है, जो आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने में और भूख को शांत करने में मदद करता है. आप भूख लगने पर सेब, संतरा, पपीता, अमरूद जैसे फल किसी भी समय खा सकते हैं.

ग्रीक योगर्ट या दही

दही में प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो पेट के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ग्रीक योगर्ट खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और पाचन भी ठीक रहता है. आप दही में फल या थोड़ी सी शहद मिलाकर भी इन चीजों का साथ में सेवन कर सकते हैं.

ओट्स

ओट्स में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है. आप सुबह नाश्ते में या फिर शाम के समय हल्दी भूख लगने पर ओट्स का सेवन कर सकते हैं. आप इसको नमकीन या फिर फलों और दही के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं.

अंडा

अंडा एक उत्तम प्रोटीन स्रोत है, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और लंबे समय तक भूख लगने से रोकता है. आप उबले अंडे या ऑमलेट बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं.

भूख को कंट्रोल करने के कुछ आसान टिप्स

धीरे-धीरे खाएं: खाने को अच्छे से चबाकर धीरे-धीरे खाएं जिससे पेट भरा महसूस हो.

नियमित समय पर खाना खाएं: इससे आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा और बार-बार भूख नहीं लगेगी.

पूरी नींद लें: कम नींद से भूख बढ़ती है, इसलिए पूरी नींद लेना जरूरी है.

स्ट्रेस कम करें: तनाव के कारण भी कई बार अधिक खाने की इच्छा होती है.

