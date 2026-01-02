विज्ञापन
नेपाल में 55 लोगों से भरा विमान रनवे से फिसला, बाल-बाल बचे यात्री, जानें कैसे हुआ हादसा

बुद्ध एयर की फ्लाइट संख्या 901 ने काठमांडू से उड़ान भरी थी. भद्रपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान फिसल गया और रनवे को पार करते हुए घास के मैदान में जाकर रुका.

  • नेपाल के भद्रपुर एयरपोर्ट पर बुद्ध एयर का विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर करीब 200 मीटर दूर चला गया
  • विमान में 51 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे. हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई. विमान को थोड़ा नुकसान पहुंचा है
  • बताया गया कि एयरपोर्ट के पास ही में एक नदी है. अगर विमान नहीं रुकता तो बड़ा हादसा हो सकता था
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

नेपाल में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा होने से बच गया. बुद्ध एयर का एक यात्री विमान भद्रपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया और करीब 200 मीटर दूर घास वाले इलाके में जा घुसा. राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी 51 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सुरक्षित हैं. बताया गया कि पास ही में एक नदी थी. अगर विमान नहीं रुकता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, बुद्ध एयर की फ्लाइट संख्या 901 ने काठमांडू से स्थानीय समयानुसार रात 8:23 बजे उड़ान भरी थी. विमान को कैप्टन शैलेश लिंबू उड़ा रहे थे. विमान रात करीब 9:08 बजे झापा के भद्रपुर एयरपोर्ट पर उतरा. लैंडिंग के दौरान विमान अपना संतुलन खो बैठा और रनवे को पार करते हुए किनारे पर स्थित घास के मैदान में जाकर रुक गया. 

विमान के रनवे से बाहर निकलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से किसी को गंभीर चोट नहीं आई. झापा के मुख्य जिला अधिकारी (CDO) शिवराम गेलाल ने बताया कि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. सभी को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया है. 

बुद्ध एयर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उन्होंने विमान की टेक्निकल जांच के लिए काठमांडू से एक्सपर्ट्स की एक टीम भद्रपुर भेज दी है. बताया जा रहा है कि विमान की उस सेक्टर की आखिरी उड़ान थी. उसे रात में भद्रपुर एयरपोर्ट पर ही रुकना था और अगली सुबह पहली उड़ान के साथ काठमांडू वापस लौटना था. फिलहाल विमान को रनवे के किनारे से हटाने और तकनीकी खराबी की जांच करने का काम जारी है.

त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता रिंजी शेरपा ने बताया कि भद्रपुर हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश करते समय विमान फिसल गया था. विमान फिसलते हुए करीब 200 मीटर दूर जाकर घास के मैदान में रुका. इस हादसे में विमान को मामूली नुकसान पहुंचा है. शेरपा ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें घटनास्थल से निकाल लिया गया है. 

