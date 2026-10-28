Heal With Food: ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए?

आजकल खराब खानपान और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से ब्लड शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी बहुत आम हो गई है. घर-घर में आपको शुगर के मरीज मिल जाएंगे. अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो यह शरीर को अंदर से खोखला कर देती है. इसलिए जरूरी है कि हम सही खानपान अपनाएं. यहां जानें शुगर कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी थाली में क्या-क्या शामिल करना चाहिए.

शुगर कम करने के लिए क्या खाना चाहिए?

फाइबर से भरपूर चीजें:

फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. जब आप फाइबर वाली चीजें खाते हैं तो खून में शुगर धीरे-धीरे घुलती है, इससे अचानक से शुगर का स्तर नहीं बढ़ता. इसके लिए आप हरी सब्जियां, दालें और छिलके वाले अनाज खा सकते हैं. खाने में सलाद को जरूर शामिल करें. खीरा, टमाटर और मूली जैसी चीजें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं.

सही अनाज चुनें:

सफेद चावल और मैदे से बनी चीजें शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदायक होती हैं. इनकी जगह आप मल्टीग्रेन आटा, बाजरा, रागी और ओट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ब्राउन राइस भी सफेद चावल का एक बेहतरीन विकल्प है. ये सभी चीजें पचने में समय लेती हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखती हैं.

सही फल खाएं:

अक्सर लोगों को लगता है कि शुगर होने पर फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए. यह बात पूरी तरह सही नहीं है. आप ऐसे फल खा सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जैसे सेब, अमरूद, पपीता और जामुन. जामुन तो शुगर के मरीजों के लिए वरदान माना जाता है. हां, आम या चीकू जैसे ज्यादा मीठे फलों से थोड़ा परहेज करना चाहिए.

पानी और ड्रिंक्स का रखें ध्यान:

दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं. पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं. चाय या कॉफी में चीनी की जगह बिना चीनी के पिएं या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं. कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट वाले जूस से बिल्कुल दूर रहना चाहिए क्योंकि इनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है.

नोट: किसी भी डाइट को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

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