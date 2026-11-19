रेलवे स्टेशन पर लंबे समय तक रूकने या देर रात यात्रा करने वाले यात्रियों को स्टेशन पर जल्द ही ठहरने की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए स्टेशनों पर स्लीपर एसी पॉड्स बनाए जाएंगे. दक्षिण रेलवे केरल के अलुवा और एर्नाकुलम जंक्शन स्टेशनों पर एसी एग्जीक्यूटिव लाउंज विकसित करने की योजना तैयार हो रही है, जहां यात्रियों को प्रति घंटे के आधार पर स्लीपिंग पॉड्स उपलब्ध कराए जाएंगे. शुरुआती किराया 99 रुपये प्रति घंटा रहने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को रूकने के लिए पूरे दिन का होटल कमरा बुक नहीं करनी होगी.

क्या होगी एसी स्लीपर पॉड्स में सुविधा

प्रस्तावित स्लीपिंग पॉड्स में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा. प्रत्येक पॉड में रिक्लाइनिंग बेड, एसी सुविधा, प्राइवेसी डोर, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, रीडिंग लाइट और हाई-स्पीड वाई-फाई जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी. ये सुविधाएं विशेष रूप से उन यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं जिन्हें कनेक्टिंग ट्रेनों के बीच लंबा इंतजार करना पड़ता है.

केरल के दो स्टेशनों पर प्रक्रिया शुरू

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण रेलवे ने अलुवा में प्रस्तावित एग्जीक्यूटिव लाउंज के लिए टेंडर शुरू की गई है. यह सुविधा केएसआरटीसी बस स्टैंड के सामने रेलवे की भूमि पर करीब 10000 वर्ग फुट क्षेत्र में दो मंजिला इमारत के रूप में बनाई जाएगी. इसके लिए रेलवे भूमि उपलब्ध कराएगा और चयनित टेंडर लेने वालों को इसका निर्माण करना होगा, जिसे 10 वर्ष के लीज पर संचालित किया जाएगा.

वहीं, एर्नाकुलम जंक्शन पर यह लाउंज मुख्य प्लेटफॉर्म के उत्तरी छोर पर मौजूद एसी वेटिंग रूम के ऊपर बनाया जाएगा. तिरुवनंतपुरम रेल मंडल में अपनी तरह की यह पहली स्लीपिंग पॉड सुविधा होगी.

एर्नाकुलम जंक्शन के प्लेटफॉर्म एक पर पहले से ही 160 वर्ग फुट का एसी वेटिंग रूम मौजूद है, जिसका शुल्क 30 रुपये प्रति घंटा है, जबकि नया लाउंज अधिक निजी और आरामदायक विकल्प के रूप में काम करेगा.

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