रोजना दूध में हल्दी डालकर पीने से क्या होता है? यहां जानें हल्दी वाला दूध पीने के कमाल के फायदे

Haldi Doodh Ke Fayde: आइए जानते हैं हल्दी वाला दूध पीने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

Read Time: 2 mins
रोजना दूध में हल्दी डालकर पीने से क्या होता है? यहां जानें हल्दी वाला दूध पीने के कमाल के फायदे
Is it good to drink turmeric milk at night?

Haldi Doodh Ke Fayde: हर किचन में पाई वाली हल्दी शरीर को रोगों से लड़ने मदद करती है. ज्यादातर लोग इसे खाने में डालकर खाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसे गर्म दूध में मिलाकर पीया है?  हल्दी वाला दूध, जिसे आजकल "टर्मरिक मिल्क" या "गोल्डन मिल्क" के नाम से भी जाना जाता है, शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है. तो आइए जानते हैं हल्दी वाला दूध पीने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

रोज दूध में हल्दी डालकर पीने से क्या होता है?

इम्यूनिटी: हल्दी वाला दूध शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण बदलते मौसम में होने वाली समस्याएं जैसे सर्दी-जुकाम, खांसी और संक्रमणों से बचाव करने में मदद कर सकते हैं.

स्किन: हल्दी वाला दूध त्वचा को अंदर से साफ और स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट त्वचा को चमकदार बनाकर पिंपल, दाग-धब्बे और एलर्जी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. स्किन से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए इसका सेवन फायदेमंद माना जा सकता है.

नींद: हल्दी वाले दूध में पाए जाने वाले तत्व दिमाग को शांत कर नींद को बेहतर बना सकते हैं. जिन लोगों को नींद न आने की दिक्कत रहती हैं उनके लिए इस दूध को अपने रूटीन में शामिल करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

पाचन: हल्दी वाला दूध पेट की जलन, गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत दिलाने में मदद कर सकता है. हल्दी शरीर में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी सहायता कर सकती है. पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान लोगों को हल्दी वाला दूध जरूर पीना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

