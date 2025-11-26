विज्ञापन
रोजाना रात में हल्दी वाला दूध पीने से क्या होता है? किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Turmeric Milk Benefits At Night: हल्दी को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना रात में हल्दी वाला दूध पीते हैं तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

Haldi Doodh: हल्दी वाला दूध पीने के फायदे.

Haldi Doodh Ke Fayde: दूध का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर दूध में मिला दें तो इसके लाभ और बढ़ जाते हैं. क्योंकि दूध प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन डी, पोटैशियम, एंटीऑक्सिडेंट जैसे गुणों से भरपूर है. जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. अगर आप रोजाना रात को सोने से पहले दूध में हल्दी मिलाकर पीते हैं तो ठंड के मौसम में शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे बनाएं हल्दी वाला दूध- (How To Make Turmeric Milk)

सामग्री-

  • दूध
  • हल्दी
  • चुटकीभर काली मिर्च 

विधि-

हल्दी वाला दूध बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें, उसमें हल्दी पाउडर डालें अगर आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कद्दूकस करके इसे डालें और काली मिर्च डालें. कुछ मिनट धीमी आंच पर पकाएं. थोड़ा ठंडा होने पर छानकर पी लें. 

हल्दी वाला दूध पीने के फायदे- (Haldi Wala Doodh Pine Ke Fayde)

1. अनिद्रा-

जिन लोगों को नींद न आने की समस्या रहती है उनके लिए हल्दी वाले दूध का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि हल्दी वाला दूध पीने से मानसिक शांति मिलती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है.

2. इम्यूनिटी-

हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को मजबूत कर सकते हैं. अगर आप रात में हल्दी वाला दूध पीते हैं तो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. 

3. स्किन-

हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण स्किन को साफ करने और चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं. रोजाना हल्दी वाले दूध का सेवन करने से मुंहासे और पिंपल्स की समस्या को दूर कर सकते हैं. 

4. पाचन-

अगर आपको भी ठंड के मौसम में पाचन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं तो आप रोजाना हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

