हल्दी वाला दूध किन लोगों को नहीं पीना चाहिए?

Haldi Doodh Pine Ke Nuksan: हल्दी वाला दूध, जिसे "गोल्डन मिल्क" भी कहा जाता है शरीर को मजबूत बनाने, सर्दी-खांसी से राहत देने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोगों के लिए यह दूध हानिकारक साबित भी हो सकता है. हल्दी वाला दूध भी हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता. आइए जानते हैं कि हल्दी वाला दूध पीने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को यह दूध नहीं पीना चाहिए.

हल्दी वाला दूध किसे नहीं पीना चाहिए?

जलन: जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स या पेट में जलन जैसी दिक्कतें रहती हैं, उनके लिए हल्दी दूध हानिकारक हो सकता है. हल्दी पेट में एसिड के स्राव को बढ़ा सकती है, जिससे सीने में जलन और खट्टी डकारें बढ़ सकती हैं. ऐसे लोगों के लिए ठंडा दूध बिना हल्दी के लेना बेहतर है.

गर्भवती महिलाओं: गर्भावस्था में हल्दी की ज्यादा मात्रा गर्भाशय को उत्तेजित कर सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है. हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन नामक तत्व गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलावों को प्रभावित कर सकता है. इसलिए गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेकर ही हल्दी दूध पीना चाहिए.

पित्त की पथरी: हल्दी पित्त के स्राव को बढ़ा सकती है, जिससे पित्त की पथरी वाले लोगों को तेज दर्द या सूजन बढ़ने का खतरा हो सकता है. इसलिए ऐसे लोगों को हल्दी का सेवन बहुत सीमित मात्रा में या डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए.

एलर्जी: कुछ लोगों को हल्दी या दूध से एलर्जी होती है. ऐसे लोगों को हल्दी दूध पीने पर खुजली, लाल चकत्ते, नाक बंद होना या पेट दर्द जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अगर आपको पहले कभी ऐसा रिएक्शन हुआ है, तो हल्दी दूध से परहेज करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)