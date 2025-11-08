हड्डियों से आती है कट-कट की आवाज तो आज से ही खाएं ये 5 चीजें, लोहे की तरह फौलादी हो जाएंगी हड्डियां

Healthy Food For Bones: हमारा शरीर एक ऐसी जटिल मशीन है जिसमें जरा सी गड़बड़ी होने पर ही ये हमको संकेत देने लगता है. अक्सर हम कई संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. जैसे थकान लगना, कमजोरी लगना अक्सर हम इसे आराम ना मिलने और ज्यादा काम करने की वजह से होने वाली परेशानी समझ लेते हैं. बल्कि यह हमारे शरीर की अंदरूनी स्थिति की तरफ एक इशारा हो सकता है. अगर हम इन संकेतों को सही समय पर पहचान लें, तो घर पर ही कुछ आसान उपायों से स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है.

1. कमजोरी महसूस होना

अगर आपको अक्सर कमजोरी, थकान या घबराहट महसूस होती है और दिल की धड़कन तेज या अनियमित हो जाती है, तो यह ऊर्जा की कमी का संकेत हो सकता है. ऐसे में आपके लिए केले का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. केले में नेचुरल शुगर और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद करते हैं और शरीर को जल्दी रिकवर भी करते हैं.

2. बार-बार चक्कर आना

अगर अक्सर आपका सिर घूमता है, चेहरा पर पीलापन लगता है या शरीर बहुत कमजोर महसूस होता है, तो यह हीमोग्लोबिन की कमी (एनीमिया) का संकेत हो सकता है. इस कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में चुकंदर और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल कर सकते हैं.

इसके अलावा, अगर नींद ठीक से नहीं आती या मांसपेशियों में जकड़न रहती है, तो यह पोषक तत्वों की कमी की ओर इशारा कर सकता है. ऐसे में कद्दू के बीजों का सेवन आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इनमें मैग्नीशियम, जिंक, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं.

3. हड्डियों का कमजोर होना

सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने में दर्द हो, हड्डियों में चटकने की आवाज आए या उनमें भारीपन न लगे, तो यह कैल्शियम और प्रोटीन की कमी का संकेत हो सकता है. कई बार यह ऑस्टियोपोरोसिस या जॉइंट डिजेनेरेशन जैसी समस्याओं की शुरुआत भी हो सकती है.

इनसे बचाव के लिए आपको दही का नियमित सेवन करना चाहिए. इसके साथ ही तिल को भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. दही कैल्शियम और प्रोटीन दोनों प्रदान करता है, जबकि तिल शरीर को मजबूत करने और भीतर गर्माहट देने में मदद करता है. साथ ही ये हड्डियों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है.

4. शरीर में दर्द और बाल सफेद होना

आजकल कम उम्र में ही बालों का सफेद होना और शरीर में दर्द बढ़ना बहुत आम हो गया है. अगर दर्द अधिक महसूस होता है, तो देसी घी का सेवन लाभकारी होता है. घी शरीर को पोषण देता है और सूजन कम करता है.

अगर अचानक बाल झड़ने लगे हैं, तो यह मिनरल्स की कमी का संकेत है. ऐसे में काजू खाना फायदेमंद है, क्योंकि यह बालों की जड़ों को मजबूत करने वाले पोषक तत्व प्रदान करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)