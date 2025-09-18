हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

Haddiyo Ko Strong Banane Ke Liye Kya Kare: अच्छे शरीर के लिए हड्डियों का स्वस्थ और मजबूत होना बेहद जरूरी है. उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं यह तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है गलत खानपान, व्यायाम की कमी और कैल्शियम की कमी के कारण भी हड्डियां जल्दी कमजोर हो सकती हैं. हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है, बल्कि खान-पान में बदलाव करने से भी काफी मदद मिल सकती है. तो चलिए इस स्टोरी में जानते हैं ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में जो हड्डियों को मजबूती देने में मदद कर सकती हैं.

Haddiyon Ke Liye Kya Khana Chahie | How To Make Bones Strong | How Can I Make My Bones Stronger

हड्डियों को मजबूत कैसे करें?

डेयरी प्रोडक्ट: दूध, दही और पनीर कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना एक गिलास दूध और एक कटोरी दही को अपने डेली डाइट में शामिल करते हैं तो शरीर को पर्याप्त कैल्शियम मिल सकता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

हरी सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ कैल्शियम के साथ-साथ आयरन और फाइबर से भी भरपूर होती हैं. नियमित रूप से इनका सेवन न केवल हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है, बल्कि शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में भी सहायक है.

सीड्स और नट्स: बादाम, अखरोट और तिल जैसे सीड्स और नट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत बेहद जरूरी होते हैं. अगर आप रोजाना सुबह के समय या शाम के स्नैक्स के तौर पर इनका सेवन करते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं.

अंडा और मछली: अंडे की जर्दी और सैल्मन और ट्यूना जैसी मछली में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है. यह हड्डियों के विकास और मरम्मत में मददगार साबित हो सकता है.

सोया उत्पाद: टोफू, सोया दूध और सोया चंक्स जैसे सोया उत्पाद में प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं, अगर आप इनको अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से राहत पा सकते हैं. बता दें इसका सेवन शाकाहारी लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)